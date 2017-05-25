Нас юность в дорогу зовёт!

В сочинских школах состоялся самый светлый и волнительный праздник. Со школьной скамьей попрощались почти две тысячи вчерашних мальчишек и девчонок – выпускников 11 классов, для которых с сегодняшнего дня начинается новая взрослая жизнь.

Торжественные линейки в честь последнего звонка прошли вчера во всех городских и сельских школах города Сочи для более чем 35 тысяч учащихся. Пышные банты, яркие ленты на груди, улыбки на лицах, слезы на глазах и, конечно же, последний школьный урок – прощай детство! Самый трогательный и грустный школьный праздник навсегда останется в сердцах выпускников, которые прощаются в этот день с учителями, классами и школьными товарищами, решительно вступая во взрослую жизнь.

По традиции, напутствие бывшим 11-классникам дают их старшие товарищи. На школьных линейках учеников поздравили представители администрации Краснодарского края, исполнительной и законодательной власти и районных администраций, почетные жители города, ветераны Великой Отечественной войны, родители. Побывал на празднике "Последнего звонка" и глава города Анатолий Пахомов, посетивший в этом году линейку в школе №24 на Цветном бульваре.

– Очень скоро вы станете студентами, а затем талантливыми специалистами. Надеюсь, что многие останутся в Сочи. Мы ждем вас в волонтерских ячейках, в молодежных общественных организациях. Нам нужна ваша активная гражданская позиция, ваша поддержка. 2017 год весьма насыщен для Сочи в плане событий. В ближайшее время нам предстоит провести Кубок конфедераций, Всемирный фестиваль молодежи, а в 2018 году Чемпионат мира по футболу. Наша задача как принимающей стороны организовать и провести эти мероприятия на самом высоком уровне, проявить свое международное гостеприимство, – отметил мэр.

Впереди у выпускников девятых и одиннадцатых классов горячая пора сдачи экзаменов. Учителя надеются, что с ОГЭ и ЕГЭ молодые люди справятся успешно, ведь муниципальная система образования города Сочи считается одной из лучших, как в Краснодарском крае, так и в России. Только в 2016-2017 учебном году около 180 девятиклассников претендуют на получение аттестатов с отличием, а 170 выпускников 11-х классов получат аттестат с отличием и будут награждены медалью "За особые успехи в учении".

Кроме выпускников 11 классов свой первый учебный год завершили также более 7 тысяч первоклассников, которые стали учениками второго класса. Всего же в 2017 году в следующий класс перешли более 26 тысяч учащихся начальной школы.

В завершении праздничного дня в школах состоялся Единый Всекубанский классный час на тему "Семья и Отечество". На нем учителя провели параллели между семейными ценностями и Родиной, единством законов, преемственностью поколений, активной гражданской позицией и любовью к Отечеству.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]