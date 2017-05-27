Свыше шестисот сильнейших легкоатлетов России участвуют в командном чемпионате страны, который уже по традиции проходит в Сочи – на стадионе имени Славы Метревели и в спортивном комплексе "Юность". Они соревнуются в беге на различные дистанции, в том числе с барьерами, прыжках в длину, высоту и с шестом, толкании ядра, метании диска, копья и молота.

Большой интерес вызвали состязания прыгуний с шестом, где собралось немало равных по силе участниц. Несколько часов они вели упорную борьбу, а победила чемпионка Европы Анжелика Сидорова из Петербурга с результатом 4 метра 60 сантиметров. Помимо представителей северной столицы России тон на чемпионате задают спортсмены Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края.

– Для многих лидеров легкой атлетики эти состязания стали первыми в летнем сезоне, – сказал главный тренер национальной сборной команды страны Юрий Борзаковский. – Олимпийский курорт как всегда встретил нас приветливо, гостеприимно. Даже солнце наконец вышло из-за облаков. И кандидаты в главную команду России, конечно, показывают все, на что способны. Идет, так сказать, пристрелка, разбег в спортивный сезон. Самые престижные старты впереди. Десять лучших российских представителей "королевы спорта" готовятся выступить в крупнейших международных официальных соревнованиях. Естественно, они горят желанием доказать, что огульные санкции против наших атлетов не сломили их волю и неукротимое стремление к победе.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]