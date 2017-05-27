КОЖАНЫЙ МЯЧ – ГЕРОЙ ФЕСТИВАЛЯ

Вместе с сегодняшним торжественным открытием летнего курортного сезона в Сочи открыт сезон спортивный. В рамках этого события прошел фестиваль футбола среди ветеранов, организованный при разносторонней поддержке отдела физической культуры и спорта администрации Центрального района.

Десять команд вышли на старт соревнований, а в поединке за главный приз сошлись старые друзья-соперники из "Динамо" и "Коммунстроя". Несколько лет назад на ветеранской футбольной орбите ярко светил "Коммунстрой", созданный в микрорайоне Гагаринский неутомимым общественником, а затем бессменным капитаном этой команды Шотой Жгенти. Сейчас в состязаниях старейшин футбола доминируют динамовцы, которыми руководит большой спортсмен и мудрый наставник Владимир Алейников. Неудивительно, что эти коллективы и разыграли первое место.

Уже в который раз ветераны блеснули и не по годам стремительной скоростью, и разнообразием технических приемов, и молодецкой удалью. А также завидным стремлением к победе. Закономерно, что игра получилась остроатакующая, результативная – зрелищная. На каждый забитый соперником мяч оппонент отвечал адекватно. До последних минут было неясно, кому достанется золоченый кубок, учрежденный отделом физической культуры и спорта. Незадолго до финального свистка Жгенти, оказавшись в нужное время в нужном месте, сократил счет до минимума – 4:5. Коммунстроевцы ринулись в последнюю и решительную атаку, однако динамовская оборона стояла, словно Волжская твердыня. Так "Динамо" стало лауреатом футбольного фестиваля.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]