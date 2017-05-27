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ПРИЗВАНЫ ПРОСВЕЩАТЬ УМЫ

ПРИЗВАНЫ ПРОСВЕЩАТЬ УМЫ
Суббота, 27 Май, 2017 - 07:56

27 мая в России отмечают Общероссийский день библиотек, учрежденный Указом Президента Российской Федерации в мае 1995 года. Он приурочен к знаменательной дате – в этот день 216 лет назад открылась первая публичная библиотека – ныне Российская национальная библиотека. Это не только профессиональный праздник библиотечных работников, но и праздник всех тех, кто не представляет свою жизнь без книг.
Работники центральной библиотеки Адлера также отметили свой профессиональный праздник.
– Просвещать умы и согревать сердца – вот главная задача библиотек. "Памятью человечества" называли книги великие мыслители древности. Но порой без библиотекарей, проводников в книжном лабиринте, эти книги молчат, не находя своего читателя, – говорила в своем выступлении на торжестве заведующая библиотечной системой Адлерского района Венера Багринцева.
В качестве почетного гостя на празднике побывала депутат Городского Собрания Сочи Элеонора Жукова. Она вручила библиотечным работникам цветы, пожелав оптимистического взгляда в будущее, благополучия в семьях, крепкого здоровья и творческого вдохновения.
Светлана ФАЙЗУЛИНА.

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