ЮБИЛЕЙ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Для многих сочинцев, особенно тесно связанных с художественным искусством, имя Айсы Хапишта в представлении не нуждается – его хорошо знают в городе. Особенно гордятся своим выдающимся земляком причерноморские шапсуги, давно присвоившие ему неофициальное, но очень почетное звание – "наш народный художник". И, действительно, по праву.

Насколько Хапишт талантлив, настолько и скромен. Юбилеи, другие важные события в своей жизни он привык отмечать тихо, без пафоса, в узком кругу.

– Хорошо зная эту особенность характера Айсы – он не любит излишнего внимания к себе, мы долго думали, как поздравить его со столь знаковой датой – 75-летием, – рассказал организатор торжества, председатель "Адыгэ Хасэ" Маджид Чачух. – Повод важный, хотелось не только воздать должное всему, что он сделал для своего народа, но и искренне порадовать, поддержать, поблагодарить за многолетний труд. "Формат" юбилейного вечера подсказали сами люди.

В Центре адыгской культуры Лазаревского ЦНК собрались сотрудники и артисты центра во главе с директором Русланом Хейшхо, активисты общественного парламента шапсугов, друзья, коллеги, почитатели таланта художника. Сценарий самый простой: много "живой" народной музыки и танцев – их Айса любит с детства, подарки, шампанское, цветы. Работники районной библиотеки под руководством Марет Тхагушевой подготовили выставку, посвященную творчеству мастера: каталоги работ, книги, которые он иллюстрировал, газетные публикации разных лет.

Поздравить юбиляра в этот день специально приехал председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, давно лично знающий народного художника Шапсугии.

– Айса Асланчериевич не только великолепный мастер живописи, внесший существенный вклад в развитие Лазаревского района, города Сочи и Краснодарского края – за что он отмечен высоким званием "Заслуженный деятель культуры Кубани", но и достойный представитель своего народа, – подчеркнул Виктор Петрович. – Это – добрейшей души человек, знаток адыгского фольклора – легенд, мифов и сказаний, великолепный рассказчик, многогранная творческая личность, гордость всех сочинцев. Хочу сообщить, что в сентябре нынешнего года в нашем городе пройдет очередной Международный фестиваль СМИ "Вся Россия". В Дагомысе соберутся более двух тысяч журналистов со всей страны и государств ближнего зарубежья. В рамках этого представительного форума – два дня будут посвящены Лазаревскому району. Программа только формируется, но несколько пунктов в нее уже включены: в частности, персональная выставка лучших работ Айсы Хапишта и сольный концерт народного ансамбля "Шапсугия". Убежден, это вызовет широкий интерес у наших гостей.

В данный момент идет также работа над реализацией большого издательского проекта – книги "ЖЗЛ: жизнь замечательных лазаревцев", рассказал Виктор Филонов. Район богат известными и выдающимися людьми, рассматриваются сотни кандидатур. Среди них – ветераны войны и труда, руководители организаций и предприятий, работники образования, культуры, здравоохранения, общественные деятели, представители творческой интеллигенции. Но один из героев будущей книги даже не обсуждается – уроженец аула Большой Кичмай Айса Хапишт. Виктор Петрович искренне поздравил юбиляра, вручил ему Почетную грамоту Городского Собрания "За большие достижения в изобразительном искусстве, неповторимую самобытность мастерства, преданность традициям адыгского народного художественного творчества" и памятный подарок.

В канун юбилея в Лазаревском филиале Музея истории города-курорта Сочи открылась выставка работ Айсы Хапишта. Экспозиция временная – она будет действовать до сентября нынешнего года, но очень удачно отображает богатейшее многогранное творчество мастера. Здесь и большие живописные полотна, посвященные адыгскому героическому эпосу "Нарты", сочинские пейзажи, горы Кавказа, портреты, народный фольклор, а также эскизы, графика, иллюстрации к книгам, в разные годы выполненные народным художником Шапсугии.

Сам Айса Асланчериевич говорит о своем творчестве – в его каталогах уже более полутора тысяч работ разных жанров и направлений – скромно: это должны делать люди, подчеркивает он. Но твердо убежден: если бы не стал художником, обязательно связал бы свою жизнь с музыкой. Это его вторая стихия: он любит адыгскую гармонь, песни и танцы, да и сам, в свои семьдесят пять, с удовольствием выходит в танцевальный круг. Действительно, как можно усидеть на одном месте, когда рядом столько друзей?

Анзор НИБО.

. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]