НАГРАДА ЗА НАСТОЙЧИВОСТЬ

"Сочи" – "Биолог-Новокубанск" (пос. Прогресс) – 1:1 (1:0).

Голы: Прус, 13 (1:0), Дмитриенко, 88 (1:1).

"Сочи": Букиевский, Запрудских (А.Киселев, 60), Юдин, Локтионов, К.Морозов, А.Бочков (Калайджян, 82), Аверьянов (Шаров, 60), Гацко (Калешин, 84), Гиоргобиани, Лезгинцев, Прус (Шевченко, 83).

"Биолог-Новокубанск": Сиукаев, Клюкин, Никифоров, Д.Соколов, Гудаев, П.Бочкарев, Нургалеев, Федосеев (Е.Гаврилов, 78), А.Борисов, Зенин (Хлустов, 87), Дмитриенко.

ПредупреждениЯ: Зенин, 11, Гудаев, 29, Дмитриенко, 47, Морозов, 51, Соколов, 72.

Удаление: Гудаев, 90+2.

СудьЯ: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

21 мая. Сочи. Стадион имени Славы Метревели. 200 зрителей. – Команда гостей – по существу молодежный состав. Ребята быстрые, задиристые. Постараются, думаю, не уступить. В целом игра может получиться равной, а совсем не проходной для хозяев, – высказал предположение перед матчем сидевший рядом на опять почти пустующей трибуне ветеран футбола Шота Жгенти.

Он как в воду глядел (кстати, незадолго перед игрой порядком надоевший дождь все же перестал). Более того, настойчивые "биологи" чаще всерьез угрожали чужим воротам. Добиться в итоге положительного результата им помешала даже не свойственная юности суетливость, а некоторая поспешность.

Сочинцам же здорово помог сравнительно быстрый гол. Они постарались сразу запереть соперника на его половине поля, и это удалось. Уже на 4-й минуте Лезгинцев с угла штрафной площади эффектно, с разворота направил мяч впритирку с основанием штанги. Вскоре сбили юркого и мобильного Гиоргобиани. Розыгрыш штрафного привел к угловому. Сиукаев в прыжке отразил мяч. Он оказался у Бочкова, который пробил с ходу, но чуть неточно: мяч пролетел в полуметре над перекладиной.

Хозяева продолжали разыгрывать скоростные комбинации, стараясь вынудить гостей ошибаться. И вот Гиоргобиани хитроумно переиграл на фланге сразу двоих соперников и прострелил на Пруса, который безупречно, в доли секунды замкнул передачу – 1:0. К слову, и Прус, и Гиоргобиани – воспитанники сочинской школы футбола. Прус, например, постигал азы игры под началом опытнейшего детского тренера Александра Пруидзе.

Ближе к перерыву сочинцы сбавили темп, и инициатива сразу стала переходить к противоборствующей стороне. Ставший героем матча Дмитриенко создал голевой момент, выскочив один на один с Букиевским. Сблизившись с ним, он все-таки успел пробить – рядом со стойкой…

Во втором тайме территориальное превосходство практически полностью было уже на стороне молодежи из поселка Прогресс, хотя хозяева использовали все замены. Универсальными способностями блеснул Гудаев, которого можно было видеть и в обороне, и при организации атак, и на флангах, откуда он делал весьма опасные, точные передачи. Наконец, за считанные минуты до финального свистка напористость гостей закономерно привела к голевому успеху. В некоторой неразберихе, возникшей в районе одиннадцатиметровой отметки, быстрее всех разобрался Дмитриенко и буквально вонзил мяч в сетку, сведя соперничество к объективной ничьей.

После матча главный тренер "Сочи" Хазрет Дышеков сказал:

– Лишь 20 – 25 минут мы сегодня сыграли так, как должны были сыграть в целом. Когда сопернику ничего не позволяли. В это время мы забили и обязаны были забивать еще. Но выше мотивация оказалась у соперника, настрой был лучше. Поэтому во втором тайме мы практически не контратаковали. Соперник наседал и в конце концов воспользовался нашей ошибкой. Играя в обороне большими силами, мы пропускаем голы в концовке. Это непозволительно!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]