Сочинское гостеприимство с уфимским колоритом Сорок артистов из Уфы сегодня примут участие в сочинском карнавале, открывающем "высокий" курортный сезон. Гости в национальных башкирских костюмах покажут народные танцы. Об этом накануне рассказал мэр Уфы Ирек Ялалов.

Уфа – город относительно зажиточный, основа его экономики – промышленность: нефтехимия, машиностроение, вертолетное импортозамещение, аэрокосмические технологии. Кроме того, есть и серьезные курорты Башкортостана, питьевые и горнолыжные. Большая делегация из столицы Башкортостана, в составе которой мэр Уфы, его заместители и главы административных районов, прибыла в курортную столицу России с ответным визитом.

Напомним, весной мэр Сочи Анатолий Пахомов презентовал в Уфе, крупном промышленном центре Южного Урала, возможности нашего города. "Лучше один раз увидеть", – решили уфимцы, и приехали в Сочи со вполне конкретными предложениями.

– Я впервые за 17 лет работы в муниципалитете встретил такое: чтобы мэр крупного города сам приезжал в регионы с презентацией. Сегодня Сочи лидирует по созданию инфраструктуры. Возможностей Сочи, наверное, никто до конца не знает. Мы гордимся, что такой город в России есть, – подчеркнул Ирек Ялалов.

За четыре месяца до Игр-2014 из Уфы в Сочи были направлены 450 сотрудников горзеленхоза. Город южный, но многие практики можно реализовывать и в условиях уральского климата.

– Мы многому учились у вас во время подготовки к Олимпийским играм. Основная цель нынешнего визита – изучить Сочи в вопросах ландшафтного благоустройства, дорожной инфраструктуры, организации туристических потоков, гостиничного хозяйства. Сочи, безусловно, является лидером современной России в этом направлении. То, что произошло в последние годы с городом и горожанами, заслуживает всяческого уважения и восхищения. Заметно, что сочинцы за это время ментально выросли очень серьезно. Люди гордятся своим городом. И это здорово.

У уфимцев и жителей Башкортостана в целом есть прекрасная возможность заново открыть для себя Сочи, приезжая сюда по работе, на отдых или с иными целями. Делать поездки комфортнее позволяет транспортная логистика: Сочи и Уфу в летнем расписании полетов связывают регулярные прямые авиарейсы.

– Я очень благодарен своему коллеге за то, что он нашел время для визита в Сочи. Действительно, Уфа очень красивый город, у нас очень хорошие отношения. То, что из Уфы будут приезжать гости, – большой успех и для нашего города тоже. У нас есть, чему друг у друга поучиться, – подвел итог встречи мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]