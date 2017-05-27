Сегодня в Сочи карнавал

Сочи открывает летний курортный сезон Центральным событием открытия курортного сезона 2017 года станет, конечно же, карнавал, который пройдет в Сочи уже в четвертый раз. В этом году темой праздника выбраны шляпы и поэтому праздник пройдет 27 мая под символическим названием "Не прошляпь свое лето!". Как заявляют организаторы, в "КарнавалЛето" примут участие 3 тысячи человек, которые составят 30 карнавальных колонн.

Шествие начнется от Зимнего театра до площади у Южного мола. Однако, развлекательная программа развернется в Черешневом саду, расположенном по улице Несебрской. Он будет превращен в большую тематическую территорию. Гостей праздника ждут различные развлекательные площадки. Детская зона соберет у себя любителей аквагрима, сахарной ваты. Там же пройдут мастер-классы по изготовлению шляп и раскраске гипсовых и деревянных изделий.

Тем, кто постарше приглянется площадка "Мастера игр", созданная в духе Форт Бойярд. Для победы в играх команде участников необходимо выдержать множество интеллектуальных испытаний.

Самым веселым местом в Черешневом саду станет "Велооркестр", который сделает "профмузыканта" из любого желающего. Этот занимательный спортивно-музыкальный аттракцион, где умение играть в оркестре зависит от умения крутить педали велосипеда. На площадке будут работать палатки ремесленников, где любой желающий сможет приобрести головные уборы, игрушки, заколки, пряники и сувениры.

Одной из особенных площадок станет фотозона Сочинского мясокомбината. Предприятие в 2017 году отмечает 80-летие и поэтому его участие станет очередным "вкусным" представлением, где можно будет получить подарки.

Кстати, участие в конкурсах бесплатное, а площадки будут рады увидеть своих гостей с 11 до 19 часов.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]