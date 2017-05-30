Праздник инициативных

В минувшую субботу 26 мая в Сочи отметили День российского предпринимательства. Награды получили лучшие представители бизнеса, которые добились высоких результатов в своей сфере.

Свой профессиональный праздник предприниматели России отмечают уже 10 лет. В его рамках ежегодно по всей стране проводятся различные деловые и торжественные мероприятия, на которых обсуждаются вопросы развития предпринимательства в регионах. Это праздник людей, которые воплощают в жизнь новые идеи и проекты для экономического развития и процветания своего города и страны.

На курорте в честь этого дня праздничный прием состоялся в стенах Городского Собрания Сочи, где сочинских предпринимателей наградили за успешную работу на благо Сочи.

– На сегодняшний день бизнес – это основа социально-экономического благополучия курорта. Результатом вашей работы является увеличение количества рабочих мест, насыщение рынка качественными услугами и товарами, динамичное развитие города Сочи. Это праздник действительно инициативных, творческих и талантливых людей, которые всей душой болеют за родной город, – подчеркнул председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Более 30 предпринимателей, в жизни которых редко бывают выходные дни, получили в этот день заслуженные награды и благодарственные письма из рук Виктора Филонова.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]