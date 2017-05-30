Сочинцы приняли участие в праймериз

В Сочи прошло предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатов в депутаты ЗСК В сентябре текущего года в Единый день голосования в Краснодарском крае пройдут очередные выборы. Нашим землякам предстоит выбрать своих представителей в региональном Законодательном собрании шестого созыва. Число парламентариев нового созыва, в отличие от нынешнего, уменьшится на треть: законодателей в ЗСК шестого созыва будет всего 70, а не 10, как раньше. Такие изменения народные избранники внесли в январе 2016 года. Избираться парламентарии будут, как и прежде, по смешанной системе.

В Единый день предварительного голосования в минувшее воскресенье в Краснодарском крае на 543 счётных участках состоялись праймериз. В Сочи жители края определялись по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидатов в депутаты ЗСК на 43 счетных участках. Отдать свой голос мог любой гражданин, зарегистрированный на территории данных счетных участков и обладающий избирательным правом.

В Зимнем театре, где был организован один из счетных участков, избиратели проявляли активность с самого утра. Бывали моменты, когда и в очереди в кабинки для голосования приходилось постоять.

– У нас по спискам 9625 избирателей, по состоянию на 10.30 свои голоса на предварительных выборах отдали 313 человек, – уточнила начальник счетного участка Елена Борисова.

Сочинка Нина Комарова – человек ответственный: пионерия, комсомол, партия… Активную жизненную позицию пенсионерка сохранила и сегодня.

– Я не пропускаю ни одни выборы, в том числе и предварительные. Считаю, прийти и проголосовать, отдать свой гражданский долг и реализовать свое избирательное право нужно обязательно! – уверена сочинка.

В целом по краю за два часа до закрытия счетных участков проголосовали более 370 тысяч человек, а это почти 10 процентов избирателей.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]