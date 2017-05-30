Лето звёздное, будь со мной!

В Сочи открыли курортный сезон В минувшие выходные в Сочи состоялось главное событие мая – открытие курортного сезона. Карнавал в нашем городе проходит уже в четвертый раз, но в этом году власти определили и зафиксировали дату его постоянного проведения – последняя суббота мая.

С каждым годом карнавальное шествие проходит все ярче и интереснее, а фантазия участников удивляет разнообразием образов, цветов и костюмов. В этом году организаторы объявили главную тему "КарнавалЛето" – головные уборы. Представители крупных предприятий, туроператоров, отелей и гостиниц, парков развлечений, различных отраслей, артисты приступили к разработке и оформлению костюмов, которые 27 мая представили их организации и предприятия.

Как и в прошлые годы возглавил праздничную колонну, прошествовавшую от Театральной площади по Курортному проспекту к Южному молу, мэр Сочи. Приветствуя участников и зрителей карнавала, Анатолий Пахомов подчеркнул, насколько важно для города в целом, чтобы предстоящий летний сезон прошел успешно:

– С праздником открытия летнего сезона, дорогие сочинцы и гости курорта! Мы рады вас видеть здесь, сейчас на старте лета. Желаю, чтобы сезон для города прошел успешно, я, как мэр, гарантирую комфортный безопасный отдых. В нашем городе есть для этого все необходимое. И уверен, те, кто к нам приехал однажды, обязательно захотят вернуться!

Свои яркие костюмы и шляпы в этом году представили более 3 тысяч участников карнавала. Дети, молодые люди и сочинцы преклонного возраста встали в колонну, чтобы поприветствовать гостей и жителей курорта. Всего в шествии приняло участие 30 колонн, каждая из которых на центральной площадке – сцене, установленной у гостиницы "Сочи Плаза" – презентовала свое выступление. Удивительно, что даже не профессиональные танцевальные коллективы, а сотрудники различных организаций, представители отнюдь не творческих профессий подготовили столь яркие и оригинальные выступления, что в толпе зрителей то и дело слышалось: "В Сочи карнавал ничуть не хуже, чем в Рио!".

– Мы приехали в Сочи на семейное торжество – свадьбу родственников, – рассказала гостья курорта из Тюмени Ангелина Лапаева, – и не ожидали, что в это же время в городе будет проводиться карнавал. Это что-то потрясающее! Такого количества улыбок и эмоций давно не получали. Мы пришли на праздник нашей многочисленной семьей и от праздника в восторге все: и дети, и взрослые. Всем нашим друзьям, которые думают, ехать ли отдыхать в Сочи или на другой курорт будем однозначно советовать остановить свой выбор на вашем гостеприимном городе!

Старания участников не остались незамеченными. Пока колонны ожидали момента своего выступления на центральной трибуне, гости праздника, наблюдавшие за шествием на протяжении всего пути колонны, старались успеть сделать селфи с участниками в оригинальных и ярких костюмах. Результаты таких фотосессий можно без труда увидеть в лентах социальных сетей, куда выложены тысячи фотографий сочинского карнавала.

– На карнавал в центр Сочи приезжаю с друзьями уже второй год, – поделился житель Лазаревского района Роман Кудрявцев. – Мы в прошлом году сделали столько интересных фотографий с участниками шествия, что собрали огромное количество лайков в соцсетях. По-моему, это отличная идея открывать курортный сезон таким праздником. Сразу ощущается, что лето уже наступило и плюс – дополнительная реклама нашему городу. Посмотрите, сколько фотографов и операторов работает! Значит о Сочи, как о курортном городе, который ждет и готовится к приёму гостей узнает огромное количество людей.

Кстати, креатив участников "КарнавалЛето" оценивало жюри, которое путем голосования определило победителей этого года. Ими стали: "Сочинский мясокомбинат" и спортивно-оздоровительный комплекс "Спутник". Яркое выступление участников шествия завершилось на площади Южного мола вечерним гала-концертом и праздничным фейерверком.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]