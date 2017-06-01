Отходы пойдут в доходы

В минувшую субботу в Комсомольском сквере прошла первая городская экологическая акция по приёму вторсырья. Мероприятие было организовано членами сочинского отделения всероссийского общественного движения "Раздельный сбор", деятельность которого стимулирует появление и развитие новой системы обращения с отходами в России и формирует осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам.

Я узнала об акции за сутки до ее начала – случайно попалось на глаза объявление об этом в ленте новостей Вконтакте. Оказалось, что сдать в переработку можно картон, бумагу, алюминиевые банки, пластиковые бутылки от продуктов питания, бытовой химии и даже… автомасел! Обычно они отправляются в мусор наряду с другими бытовыми отходами. А тут появился шанс дать ценному вторсырью быть переработанным.

В доме нашлось килограммов пять макулатуры и немного пластика, которые и принесла на акцию. Всего в ней приняли участие 14 сочинцев.

– Активнее всего оказались ученики и педагоги сочинского Эколого-биологического центра имени Соколова. После Игр в центре проходила акция по сбору пластика, она завершилась, а привычка осталась. Ребята принесли на городскую акцию по сбору вторсырья огромный мешок ПЭТ-бутылок, – рассказала активист сочинского отделения движения "Раздельный сбор" Ольга Бойко.

Итоговые цифры впечатляют: два 180-литровых и 120-литровый мешки пластиковых бутылок, около 45 килограммов макулатуры, стопка картона высотой по пояс! Собранное вторсырье было вывезено компанией "Чистый Сервис" и будет отправлено на переработку по мере накопления объема.

Активисты "Раздельного сбора" приглашают сочинцев вместо мусорного ведра отправлять на переработку ценное вторсырье – макулатуру, пластик, алюминиевые банки.

– Неравнодушные могут присоединиться к группе сочинского отделения "РазДельного Сбора" "ВКонтакте": vk.com/rsbor_sochi и, конечно же, все желающие могут принять участие в следующей акции по приему вторсырья, которая состоится в Сочи в середине июля, – добавила Ольга Бойко.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]