На пути обновления

Основным вопросом планерного совещания в администрации стала подготовка городской инфраструктуры к высокому сезону На минувших выходных в Сочи с успехом прошел "КарнавалЛето-2017", ознаменовавший начало высокого сезона. Как отметил глава города Анатолий Пахомов вчера на планерном совещании, мероприятие было подготовлено профессионально, как результат – собрало в основном только хорошие отзывы.

– Теперь наша главная задача – достойно провести пляжный сезон. В 2014 году основное внимание мы уделяли объектам размещения, затем два года решали вопросы, связанные с чистотой моря. В 2017 году все усилия муниципалитета будут брошены на обеспечение свободного доступа населения и отдыхающих на береговую полосу. Надо поставить точку в вопросе открытости пляжных территорий, – подчеркнул градоначальник.

Уже в ближайшие выходные мэр города запланировал обход пляжей. Они в обязательном порядке должны соответствовать всем современным требованиям удобства, быть обеспечены бесплатными душевыми и туалетами. Подготовка должна быть завершена к 5 июня. До 10 июня ГИМС завершит приемку пляжей в эксплуатацию.

Не менее важно привести в порядок и дорожную инфраструктуру. В этом году в нашем городе действует сразу несколько программ, как региональных, так и муниципальных, благодаря чему стало возможно капитально отремонтировать дороги. Капитальный ремонт дорог общего пользования по государственной краевой программе "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" пройдет в два этапа. На эти цели из краевого и местного бюджетов уже выделено более 280 млн 664 тысяч рублей. Обновлено 18 тысяч квадратных метров разметки, установлено 167 дорожных знаков, 40 погонных метров ограждений.

На муниципальную программу "Дорожная деятельность на территории города-курорта Сочи" приходится масса мероприятий с лимитом софинансирования в 2017 году: из краевого бюджета 251 млн 570 тысяч рублей, из местного бюджета – более 105 млн 390 тысяч рублей. К 29 мая выполнен ямочный ремонт 59 участков общей площадью более 17308 квадратных метров. По депутатским наказам выполнены работы по ремонту 12 участков дорог. Очередные контракты будут заключены в начале июня.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]