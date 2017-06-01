Дарите детям любовь

В нашем городе 1 июня – это не только главный детский праздник, но и старт оздоровительной кампании. В этом году в День защиты детей на площадках управления

по образованию и науке, управления культуры и департамента спорта начали свою работу

105 лагерей с дневным пребыванием.

Дети не просто будут посещать, к примеру, пришкольные лагеря. Здесь каждый день ребятам будет предложена интересная и разнообразная программа: игры, викторины, спортивные состязания, экскурсии.

Отдых школьников во время летних каникул всегда был отдельной темой. Перед педагогами как и в прежние годы стоит задача не допустить безнадзорного нахождения ищущих "приключения" детей на улицах и во дворах. В целом, как отмечают в администрации курорта, каждый ребенок сможет воспользоваться несколькими предложениями и провести каникулы и в летних лагерях, и в турпоходах, и на детских площадках.

Активность ожидается на детских игровых площадках в вечернее время. Там по традиции будут работать студенты-аниматоры. Организаторы проекта "Площадки нашего двора" понимают, что сегодня недостаточно только развлекать детей, нужен индивидуальный подход. Ведь и задумывался этот проект для того, чтобы уменьшить подростковую преступность и помочь школьникам летом найти занятие по душе.

Как рассказал заместитель начальника управления молодежной политики администрации Сочи Вахтанг Хикладзе, в преддверии лета была проведена большая работа с партнерами и спонсорами, которые приобрели для площадок различные игры и спортинвентарь. Кроме того, все студенты, которым предстоит работать аниматорами на детских игровых площадках, посетили обучающий семинар, в ходе которого им рассказали об особенностях работы с детьми, о том, как заинтересовать и увлечь подрастающее поколение.

Кстати, в этом году у каждого вуза и ссуза есть свои закрепленные территории, на которых студенты будут работать с ребятами. Таким образом, проект "Площадки нашего двора" стал более упорядоченным и разнообразным.

Кроме того, тысяча сочинских детей в течение лета получат бесплатные путевки в санатории и пансионаты от краевого министерства труда и социального развития. Каждая путевка обходится краевому бюджету в 27 тысяч рублей. 170 детей уже отдохнули в здравницах Краснодарского края весной, при этом особое внимание уделяется детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Между тем, Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018–2027 годов Десятилетием детства. Ожидается, что в рамках данной стратегии на ближайшие 10 лет будут выстроены главные направления работы по поддержке детства, материнства и демографии.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]