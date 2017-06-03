ОГРАДИ СЕБЯ ОТ ДЫМА

Впервые об антитабачных ограничениях в Сочи заговорили в 2010 году, когда по инициативе главы города Анатолия Пахомова была принята хартия "Сочи без табака". При подготовке к Олимпийским играм стремление стать городом, свободным от табачного дыма в Сочи только усилилось, к тому же несколько лет назад на законодательном уровне были введены ограничения на курение в общественных местах, а также штрафы, которые сегодня налагаются как на физические, так и юридические лица.

Как отмечает начальник управления здравоохранения администрации Сочи Марина Вартазарян, за эти годы удалось добиться значительных успехов, что подтверждается реальным снижением количества курящих сочинцев, и в первую очередь подрастающего поколения. Так, при проведении добровольного тестирования школьников города в 2011 году котинин (продукт распада никотина) был обнаружен у 30 процентов обследованных, а в 2017 – только у 6 процентов.

31 мая – Всемирный день отказа от табака и по традиции в Сочи прошли антитабачные акции, а также состоялся брифинг, в ходе которого медицинское сообщество и активисты города обсудили меры профилактики, а также вопросы негативного влияния курения на организм человека.

Известно, что курение играет немалую роль в формировании и развитии большого количества заболеваний, среди которых лидирующие позиции занимают сердечно-сосудистые, онкологические, хронические болезни легких и сахарный диабет. И, пожалуй, как никто иной именно медики (в силу своей профессии) знают, какой вред здоровью может принести эта пагубная привычка.

Брифинг, прошедший на базе городской больницы №4, позволил врачам-кардиологам, пульмонологам и онкологам в простой и доступной форме рассказать общественности о том, какие процессы запускает в организме никотин и к чему может привести табакокурение

Заместитель главного врача Сочинского онкологического диспансера Андрей Колпаков подчеркнул: сегодня курение необходимо расценивать как бытовой наркотик. При этом специалистами давно подсчитано, что злостное курение сокращает жизнь на 25 лет, а в прошлом столетии от болезней, возникших вследствие потребления табака, в мире погибло более 100 миллионов человек, что сравнимо с оружием массового поражения.

– Доказано, что курение способствует развитию злокачественных новообразований, – отметил Андрей Колпаков. – Чаще всего это онкологические заболевания ротовой полости и органов дыхания. Если говорить о нашем городе, то в Сочи среди онкологических заболеваний на первом месте стоит рак кожи, на втором – рак молочной железы и на третьем месте – органов дыхания.

Специалисты отмечают: чем раньше человек начал курить, тем выше риск онкологии. При этом подтверждено фактами, что вероятность заболеть раком легкого зависит не от количества сигарет, которые курильщик потребляет каждый день, а от самого факта ежедневного курения.

– На сегодняшний день Россия находится на 133 месте по потреблению табака, – рассказала главный кардиолог Сочи Лилли Круберг. – У курящих женщин на 60 процентов повышается риск столкнуться с бесплодием, а окись углерода, которая присутствует в табачном дыме, наносит непоправимый вред плоду в утробе матери.

По последним данным в России курят 63 процента мужчин и 15 процентов женщин. Общее число курильщиков составляет 40 процентов населения. Согласно масштабному анкетированию молодежи, проведенному в 2015 году, в нашей стране постоянно курят табак 13,6 процента несовершеннолетних. При этом процент подростков, использующих электронные сигареты, еще выше и составляет 14,5. Пассивному курению дома подвержено 35,5 процента молодых людей, а в общественных местах – 58 процентов.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе после введения жестких табачных ограничений удалось зафиксировать существенное снижение заболеваемости: на 80 процентов неинфекционными заболеваниями и на 40 процентов – онкологическими.

Принятие "антитабачного закона" приносит результаты и в нашей стране. После введения целого перечня запретов и ограничений в России зафиксировано снижение потребления табака на 17 процентов. Если говорить о нашем городе, то в Сочи количество курильщиков уменьшилось с 53 процентов в 1991 году до 28 процентов в 2016 году.

Добиться таких результатов на курорте удается во многом благодаря профилактической работе. Это и тематические ролики в кинотеатрах, которые рассказывают молодежи к чему может привести потребление табака, и уроки здоровья в школах, а также акции, которые проводятся на улицах города.

Так, например, 31 мая на Торговой галерее была организована работа мобильного поста отказа от табака, где все желающие могли получить информационные материалы о вреде курения и получить консультацию врача Центра медицинской профилактики.

Молодежь города в этот день организовала костюмированное шествие, участие в котором приняли более 100 студентов и активистов молодежных организаций Сочи.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]