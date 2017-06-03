В чем заключено радийное будущее?

В Сочи прошел юбилейный форум Российской академии радио VI конференция "Будущее регионального радио" организована Российской академией радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, администрации Краснодарского края. В этом году она посвящена 10-летию образования РАР. В Сочи приехали более 200 руководителей и ключевых специалистов ведущих радиостанций России – федеральных, региональных и локальных.

Два дня участники обсуждали управленческие, коммерческие и маркетинговые аспекты своей работы. В их числе и вопросы по использованию новых возможностей социальных сетей, проблемы во взаимоотношениях регуляторов и вещателей, удержание слушателей, а также формирование интерактивного радио.

– Я рад, что местом проведения конференции вновь выбран Сочи. Уверен, что вы обязательно сможете обсудить все наболевшие проблемы. А также полюбоваться красотами нашего города, – сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов на открытии конференции.

Как отметил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, сегодня радиостанциям очень непросто удержать слушателя, у которого есть огромное количество источников информации. Эксперты уверены, что будущее именно за региональными радиостанциями. На продукцию региональных и локальных радиостанций оказывают влияние крупные федеральные холдинги. Отсюда – увеличение смешанных лицензий. И выйти из ситуации можно, только создав уникальную и интересную нишу на местном рынке.

В прошлом году на конференции в Сочи специалисты рынка много говорили о локальных радиостанциях, деятельность которых лежит в территориальных нишах. Однако статистика показывает, что лицензий, выданных на вещание через сетевого партнера, становится больше. То есть, с одной стороны, региональные радиовещатели жалуются на конкуренцию со стороны федеральных сетей, с другой стороны – продолжают сотрудничать с теми же самыми федеральными сетями, потому что это проще, менее затратно.

Поэтому мы все-таки надеемся, что долговременная стратегия региональных радиокомпаний получит необходимые коррективы, связанные с тем, что нужно больше рассчитывать на собственные силы, находить то, что интересно местным локальным слушателям и за счет этого создавать свою нишу на локальном радиорынке.

Определенные успехи в этом направлении уже есть у Краснодарского края. По словам руководителя департамента информационной политики Краснодарского края Владимира Пригоды, Кубань – один из немногих регионов России, который имеет свои радиостанции с зоной охвата края почти 100 процентов, производящими собственный программный продукт о жизни и культуре региона 24 часа в сутки, – это "Первое радио" и "Казак ФМ".

Минкомсвязи готово оказать поддержку радийщикам. Но главное – все же рассчитывать на свои силы, искать новые способы общения с аудиторией. Для России до сих пор остается открытым вопрос цифрового наземного радио, которое уже активно развито в Европе. Эту тему эксперты тоже поднимали на конференции.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]