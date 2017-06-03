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Зарядись солнцем!

Зарядись солнцем!
Суббота, 3 Июнь, 2017 - 08:55

Необычный элемент ландшафтного дизайна появился на улице Навагинской недалеко от площади Флага. Накануне здесь установили скамью, оборудованную портативной зарядной станцией на солнечных панелях в виде футбольных ворот. Проект был осуществлен в рамках года экологии и предстоящего ЧМ-2018 по футболу.
Лавочка оборудована четырьмя USB-разъёмами, благодаря которым любой желающий может зарядить свое мобильное устройство в любое время. Солнечные панели на крыше "ворот" аккумулируют энергию, что позволит горожанам и гостям Сочи заряжать мобильные устройства даже ночью и в плохую погоду.
– Устройство оснащено аккумулятором емкостью 75 ампер/час. Это достаточно много. Энергии хватит для полной зарядки аккумуляторов около двухсот телефонов при полном отсутствии солнца, – рассказал генеральный директор компании-разработчика Виталий Бегарь.
На лавочке установлено светодиодное освещение. Даже урна выполнена в виде футбольного мяча, чтобы быть с новым объектом городской среды в едином стиле. В торжественном открытии принял участие глава города Сочи Анатолий Пахомов.
– Во-первых, это интересно, потому что в мире нет точно таких же проектов. Плюс часто возникает необходимость подзарядить свои устройства, а зайти куда-то не всегда есть возможность или время. Здесь же можно прямо на улице, наслаждаясь свежим воздухом, подключить свои телефоны, – сказал градоначальник.
За первые часы работы нового арт-объекта свои телефоны успели подзарядить около сотни человек. В ближайшее время аналогичная скамья появится и в Адлере.
Анна МАРТЫНОВА.

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