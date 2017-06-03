ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ С ПРАЗДНИКА

В Сочи отметили Международный день защиты детей Первого июня во всех четырех районах Большого Сочи были организованы праздники для детей. Без внимания не остался никто и особенно малыши, которые сейчас находятся на лечении в детской больнице. Нынешних и бывших пациентов, а это дети разных возрастов, родившиеся с критической массой тела, навестили мэр Сочи Анатолий Пахомов и президент общественной организации "Лига женщин "Моста добра" Елена Пахомова.

Благодаря помощи, которую "Лига" оказывает городской больнице №9, у врачей появилась возможность приобретать самое современное оборудование для выхаживания новорожденных с критической массой тела. Эти и другие меры способствовали тому, что в Сочи младенческая смертность снизилась в несколько раз.

– Я и моя семья, моя супруга очень любим этот роддом, потому что именно благодаря врачам этого учреждения у нас появилась на свет наша внучка, – рассказал Анатолий Пахомов на празднике. – Она родилась очень маленькой, всего 1 килограмм 200 граммов. Но сегодня она совершенно здоровый ребенок. И это все случилось благодаря тому, что именно здесь трудятся такие замечательные врачи и есть такая техника.

Ранее общественная организация "Лига женщин" подарила детской больнице инкубатор для недоношенных детей. Подарком к новому 2017 году стал гематологический анализатор, благодаря которому исследование одной пробирки занимает чуть больше минуты. Кровь за это время оценивается по 18 параметрам, а результаты автоматически распечатываются.

Безусловно, в День защиты детей "Лига женщин "Мост Добра" не могла прийти с пустыми руками и всем ребятам были подготовлены подарки.

– Сегодня ровно семь лет как мы официально стали организацией "Лига женщин "Мост добра", – рассказала президент организации Елена Пахомова. – В нее входят и врачи, без которых мы не принимаем ни одного решения в медицинской сфере, приобретаем необходимое им оборудование.

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Праздник для детей был организован и в дельфинарии парка "Ривьера". Благотворительное представление посетили дети из многодетных и малоимущих семей, одаренные школьники и дети из отдаленных сел. Кстати, кроме этого, юные сочинцы могли принять участие в различных конкурсах и мастер-классах, прошедших в парке, а также бесплатно прокатиться на аттракционах. На сцене выступили творческие коллективы, детей угощали фруктовым мороженым.

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На площади перед домом культуры "Юбилейный" 1 июня дали старт летней оздоровительной программе. Жителей и гостей курорта встретили творческие коллективы, выступила городская команда КВН "Из Сочи с любовью". На этой площадке для ребят подготовили не совсем стандартные мастер-классы. Например, они смогли научиться вязать альпинистские узлы и даже собирать и разбирать автоматы. Кроме того, присутствующие смогли записаться в молодежный клуб по месту жительства, а также подать заявку на участие в краевых и муниципальных лагерных сменах.

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В Лазаревском реабилитационном центре в этот день состоялся праздник "Маленькая страна". Гостей – воспитанников и их родителей – встречали клоуны Фунтик и Ириска. Они шутили, показывали фокусы, дарили разноцветные шары и фотографировались вместе с гостями. Ребята смогли посмотреть музыкальный спектакль "Русалочка" и посетить шоу мыльных пузырей. Не только дети, но и взрослые были в полном восторге!

В творческой мастерской Центра была открыта выставка работ воспитанников "Мы украшаем мир", на которой представили рисунки и поделки детей-инвалидов, выполненные в различных техниках. Кроме этого, была организована мастер-площадка, где все желающие смогли своими руками создать оригинальную открытку другу и попробовать свои силы в мыловарении.

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В настоящий праздник волшебства превратилось мероприятие, проведенное совместными усилиями специалистов Сочинского реабилитационного центра и местного отделения Российского Красного креста. Волшебниками были все: и юные феи-ведущие, и дети, которые несмотря на свои сложные заболевания раскрылись в конкурсах как замечательные артисты и художники.

Никто не остался незамеченным, все ребята были отмечены дипломами и награждены подарками для детского творчества, а Центру Красный крест преподнес игровые пособия, которые, несомненно, пригодятся в работе с детьми.

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Сочинские следователи уже долгие годы оказывают помощь Сочинскому специализированному дому ребенка №2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. По традиции 1 июня сотрудники подразделений следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, находящиеся на территории Сочи, посетили малышей.

День защиты детей не мог пройти без подарков. В этом году для Дома ребенка было приобретено оборудование, необходимое для реабилитации детей-инвалидов. А маленькие воспитанники и их воспитатели подготовили для гостей театрализованное представление, спели песни и прочитали стихи.

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Летом дети больше времени проводят на улице, а это значит, что взрослым нужно быть как можно внимательнее на дороге и не забывать напоминать своим чадам о Правилах дорожного движения.

В День защиты детей инспекторы Госавтоинспекции Сочи провели мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Сотрудники пропаганды безопасности дорожного движения провели занятия для детей и напомнили основные Правила дорожного движения, а так же рассказали о необходимости быть внимательными, переходя проезжую часть.

Кроме того, в рамках операций "Курорт-2017" и "Внимание дети" наряды ДПС ГИБДД на маршрутах патрулирования проверили соблюдение правил перевозки маленьких пассажиров и разъясняли родителям-водителям, к чему может привести пренебрежение данных требований.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]