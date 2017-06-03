"БЕЛАЯ ЛАДЬЯ": 48-Й ФИНАЛ В СОЧИ

В День защиты детей в Сочи стартовал финальный турнир открытых Всероссийских соревнований по шахматам "Белая ладья" среди команд общеобразовательных учреждений. Организаторами соревнований стали Российская шахматная федерация, Министерство спорта России при поддержке Министерства образования и науки, Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Последователей Александра Алёхина и Василия Смыслова, Михаила Ботвинника и Тиграна Петросяна, Михаила Таля и Анатолия Карпова, Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе, собралось на олимпийском курорте, в Дагомысе, более трехсот, и представляют они, помимо около ста команд из России, семнадцать государств. Заметим, что это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Впервые поборются за награды ребята из Англии, Болгарии, Греции, Индии, Польши, Румынии, Словакии.

Третий раз в финальных играх зрители видят воспитанников детских домов.

Приветствие участникам и гостям турнира направил Президент России Владимир Путин. "Вы добились успеха в достаточно сложной отборочной борьбе, доказали свое лидерство на региональном этапе состязаний. И сегодня здесь, в Сочи, собрались сильнейшие школьные команды. Отрадно, что турнир уверенно развивается, с каждым годом привлекает все больше участников. Вижу в этом яркое свидетельство продолжения легендарных традиций отечественной шахматной школы", – говорится в приветствии.

Атмосфера соревнований, их накал, конечно, специфические. Юные спортсмены с открытым забралом, подчас бесшабашно, бросаются в атаку, оставляя защитные варианты на потом. И еле сдерживают эмоции как при победах, так и при поражениях. Стабильности еще недостает, за удачей нередко следует сбой, но в этих турнирных терниях неизбежно приобретается главное – опыт.

Специалисты уверены, что "Белая ладья" и впредь будет вносить значительный вклад в поддержку юных талантов, в повышение их спортивной квалификации, будет содействовать популяризации шахмат среди молодежи.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]