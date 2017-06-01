НА ПОЗИЦИИ ЛИДЕРА

Близится к завершению традиционная спартакиада трудящихся Краснодарского края, в которой участвуют мужчины и женщины в возрасте 25 лет и старше. Позади пять видов программы.

Весьма успешно выступают в этих массовых и популярных соревнованиях сочинские физкультурники. В этих пяти видах они стали либо победителями, либо призерами.

Пример подали любители настольного тенниса. Продемонстрировав отличную технику, тактическую смекалку и завидное хладнокровие, они взяли верх над всеми соперниками и взошли на верхнюю ступень пьедестала почета. Самую серьезную конкуренцию сочинцам составили представители Краснодара, занявшие второе место.

Заметим, что именно соперничество между краснодарцами и сочинцами получилось наиболее интересным; от него зависело, кто поднимется на лидирующую позицию. В мужском волейболе представители олимпийского курорта были вторыми, а физкультурники краевого центра – третьими. Зато в женском волейболе краснодаркам не было равных, сочинки же финишировали третьими. В баскетболе (3x3) эти команды снова, как в настольном теннисе, вели борьбу за первенство, в результате чаша весов склонилась в пользу краснодарцев. А вот в плавании сочинцы оказались заметно сильнее основного соперника и добились второго места; краснодарцы в призеры не пробились.

Первые пять мест занимают на спартакиаде команды Сочи, Краснодара, Каневского и Северского районов, Геленджика.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]