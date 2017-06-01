О СОЧИ ИЗДАЛЕКА

Посткроссинг (обмен почтовыми открытками, сменивший и разнообразивший более привычный обмен бумажными письмами) – явление сравнительно новое. Первая почтовая открытка появилась в Австрии еще 1 октября 1869 года, но массовое распространение обмен открытками по всему миру получил лишь в XXI веке. Как ни странно, способствовало этому развитие интернет-сетей.

Официальный сайт посткроссинга появился в 2005 году. Первая открытка, отправленная при его помощи, ушла из Португалии в… Португалию. На апрель 2017 года в проекте было зарегистрировано более 680 тысяч человек из 209 стран мира. Статистика официального сайта впечатляет: суммарное расстояние, пройденное всеми отправленными в рамках проекта открытками, более чем в 1380 раз превосходит расстояние от Земли до Солнца!

В официальном посткроссинге используется система непрямых обменов. Отправляя открытки одним адресатам, посткроссер получает разные открытки от других пользователей сайта. Самые активные участники обмена – немцы. Германия стабильно занимает первое место в мире по числу отправленных открыток. Не менее любят посткроссинг и в России. Наша страна на втором месте. Тройку лидеров занимают Соединенные Штаты Америки.

Казалось бы, о чем можно написать на обороте открытки, куда еще необходимо поместить адрес получателя и марки по номиналу? Да о чем угодно: о себе; о своем городе или городе получателя, если с ним связаны какие-то воспоминания или эмоции. Иногда хочется записать интересное наблюдение, вспомнить цитату, подходящую к изображению на открытке, или поделиться рецептом того, что готовишь.

Я филокартист, в моей коллекции открытки с 1900-х годов до современности, а последние два года еще и активный посткроссер. За это время мы обменивались открытками с другими людьми из 38 стран мира. Очень часто в тех открытках, которые оказываются в моем почтовом ящике, есть короткие рассказы о моем родном городе. Я их откладываю в отдельную коллекцию. Так родилась эта рубрика, в которой я буду знакомить читателей с тем, что же посткроссеры пишут о Сочи.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]