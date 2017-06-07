Меняем город к лучшему своими руками!

На планерном совещании в администрации Сочи власти обсудили с общественниками финальные штрихи подготовки курорта к Кубку Конфедераций

Чуть меньше двух недель остается до начала первого игрового матча Кубка Конфедераций, предваряющего Чемпионат мира по футболу 2018 года. В эпицентре футбольных баталий окажется стадион "Фишт", переживший за последние пару лет второе рождение. Наш город в эти дни снова будет в центре пристального внимания как мировых средств массовой информации, так и сотен тысяч людей – болельщиков, блогеров, путешественников.

– Мы в очередной раз будем представлять нашу страну. Гости будут не только любоваться красотами Сочи, но и, естественно, замечать недостатки, – подчеркнул на планерке глава города Анатолий Пахомов.

Городским властям и горожанам предстоит провести большую работу. На ближайшие выходные намечен общегородской субботник. Начальником штаба назначен вице-мэр Сочи Мугдин Чермит. Главам районов предстоит оперативно встретиться с председателями домовых комитетов и руководителями управляющих компаний, собрать заявки по количеству необходимой техники и стройматериалов.

– К сожалению, статистика печальна: на субботники на придомовых территориях выходит от полупроцента до полутора процентов жильцов, – такие цифры привел заместитель главы города Мугдин Чермит. – Не уповайте только на администрацию, начните действовать сами!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]