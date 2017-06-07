УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Учитель младших классов сочинской школы №4 Алёна БАЕР вспоминает, что уже в подростковом возрасте точно знала: ее будущая профессия будет связана с детьми. Всегда без труда находила общий язык с малышами, дети к ней прислушивались и за ней тянулись, и когда после девятого класса встал вопрос о поступлении, без промедления подала документы в Сочинский колледж поликультурного образования, где успешно прошла обучение на социального педагога в области психологии.

По окончании колледжа устроилась на работу воспитателем в детский сад. Работая в дошкольном учреждении параллельно получила высшее образование, окончив Сочинской госуниверситет по специальности учитель начальных классов. За это время у Алены родилось двое детей и когда старшая дочь Татьяна пошла в 1 класс, решила, что пора пробовать свои силы в школе.

Учитель 1 "Д" класса школы №4 Алена Игоревна признается, прошедший год выдался сложным: переживала и чувствовала ответственность, поскольку понимала, что от ее профессионального успеха зависит успех класса и каждого ребенка в отдельности. Но благодаря поддержке коллег и завуча по начальной школе Марины Рафаэловны Оганесян, все сложные моменты в течение учебного года удалось пройти легко. Помощь, советы опытных коллег для начинающего учителя дорогого стоят, ведь от этого зависит настрой педагога, вера в себя и свои силы, а также настроение, с которым учитель входит в класс к детям. – Какое ваше главное правило жизни?

– Добиваться поставленной цели.

– Чего не прощаете людям?

– Измену самому себе. Если человек не отстаивает свои права, плывет по течению, то он, на мой взгляд, изменяет сам себе.

– Что для вас высшая похвала?

– Если говорить о школе, то для меня была важна оценка моей работы со стороны старших, опытных коллег и мне приятно, что она была высокой. В жизни важно, чтобы муж ценил и поддерживал, дети прислушивались к моим просьбам.

– Кем вы восхищаетесь?

– Пожалуй, это такая историческая личность как Петр I.

– Ваша реакция, когда вас с кем-то сравнивают?

– Если сравнивают с хорошей стороны, то, конечно, это приятно и радует. Если сравнение не в лучшую сторону, то это повод задуматься, оценить и начать работать над собой, появляется желание изменить что-то в лучшую сторону.

– Вы верите в чудеса? С вами они приключались?

– В чудеса я верю и в моем случае рождение второго ребенка – дочери Дарьи – настоящее чудо.

– Во что вы верите сегодня?

– Верю в жизнь. У меня есть и православная вера, и вера в справедливость, хотя бывают ситуации, когда кажется, что никакой справедливости нет. Поэтому верю именно в жизнь.

– Что для вас счастье?

– Счастье – это когда всё хорошо дома, когда всё в порядке с близкими и родными людьми.

– В чем, по-вашему, проблема современного мира?

– Во вседозволенности. Она сегодня присутствует везде. Есть взрослые люди, которые много себе позволяют и иногда кажется, что на них нет управы. Так же и с детьми, которым порой с раннего детва позволено и можно абсолютно все. В результате вырастают люди, в сущности которых только культ потребления.

– Можете иногда соврать? Если да, то в каких случаях?

– Соврать могу. Например, если с мужем возникает спор по какому-то поводу, то знаю, что иногда лучше уступить и если не соврать, то просто что-то недосказать некоторые моменты. Таким образом получается сгладить ситуацию.

– Как вы отдыхаете?

– Мой любимый вид отдыха – взять детей и выбраться на природу. В идеале с ночевкой! Еще люблю танцевать и с удовольствием сходила бы куда-нибудь отдохнуть и потанцевать.

– Есть ли в вашей речи слова-паразиты?

– Их, к сожалению, много. Это "ну, наверное", "вообще-то". Я о них знаю и стараюсь бороться с ними.

– Ваши любимые фильмы, книги, музыка?

– Любимая музыкальная группа "Король и шут". Книг любимых и интересных много, но последнее, что произвело впечатление, это "Все ведьмы рыжие" и "Будь моей ведьмой" Елены Звездной. Из фильмов – "Спеши любить".

– Вы можете готовить сами?

– Конечно, и готовить приходится много.

– Вы всегда празднуете дни рождения?

– Нет, не всегда, по причине того, что перед моим праздником день рождения дочери и мужа и, к сожалению, на меня не всегда хватает возможностей.

– Продолжите, пожалуйста, фразу: "Хотя бы раз в год я обязательно…"

– ...выбираюсь на природу с ночевкой.

– Продолжите, пожалуйста, "Только у меня появляется свободная минутка, я…"

– ...читаю интересную книгу.

– Продолжите, пожалуйста, "Когда мне будет в два раза больше лет, я…"

– ...тогда мне будет уже 54 года, и я буду счастливой бабушкой. Подготовила Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]