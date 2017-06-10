Голос, подаривший песне крылья

Около десяти лет Лиана Мсрлян трудится в Сочинской филармонии, она выпускница Уральской государственной консерватории имени М.П.Мусоргского. В Сочи приехала после стажировки в Ереванской государственной консерватории имени Комитаса, имея за плечами опыт работы в Ереванском театре оперы и балета. В нашем городе сотрудничество с инструменталистами филармонии и Сочинским симфоническим оркестром позволило ей ежегодно участвовать в значимых творческих проектах и создавать новые сольные программы.

Прошедший концертный сезон предоставил солистке шанс проявить себя в совместных проектах Сочинской филармонии с концертными организациями других российских регионов. В сентябре Лиана успешно выступила на благотворительном концерте I Международного оперного фестиваля имени Галины Вишневской, где вышла на сцену с лучшими певцами Оперного центра Вишневской из Москвы, в феврале – на концерте "Оперетта-Микс", где пела с солистами театра музыкальной комедии из Екатеринбурга. Под занавес сезона, 26 мая, Лиана Мсрлян представила на сцене Зала органной и камерной музыки свою новую программу "На крыльях песни…".

– Ещё на стадии обсуждения новой программы мы пришли к совместному выводу, что Лиане нужно отдать предпочтение произведениям зарубежных композиторов, среди которых есть настоящие раритеты! – Раскрыла небольшие профессиональные секреты директор Сочинской филармонии Валерия Анфиногенова. – Я уверена, что творческий поиск и возможность экспериментировать позволяют открыть как малоизвестные музыкальные страницы, так и возможности певицы, обладающей неповторимыми вокальными данными, своеобразием трактовки материала и ее особым влиянием на слушателей.

В итоге обладательница теплого лирического сопрано Лиана Мсрлян в дуэте с известным сочинским пианистом Суреном Вартаняном представила ценителям музыки редко звучащие в Сочи сочинения Мендельсона, Шумана, Листа, Грига и Верди.

Первое отделение открылось сочинением Феликса Мендельсона-Бартольди "На крыльях песни", давшим название всей программе. Глубокий голос певицы в этот вечер то успокаивал, заставляя подняться над повседневностью и обыденностью, то волновал, раскрывая тайны человеческих душ. Иногда казалось, что вибрирующий голос заполняет все пространство камерного зала и погружает в особое состояние. Эти вибрации словно проходили сквозь человека, возрождая, обновляя и даруя что-то новое, пока еще не совсем осознанное, но, безусловно, светлое и требующее бережного познания. Идеи композитора и поэта, озвученные в этот вечер голосом одаренной певицы, позволяли соприкоснуться с миром творчества, одухотворяющего и совершенствующего как исполнителей, так и слушателей.

Во втором отделении концерта слушателей ожидал настоящий подарок: в исполнении певицы прозвучали камерные вокальные сочинения итальянского гения Джузеппе Верди, заслужившего всемирную славу в несколько ином музыкальном жанре – опере. Таким образом, творческий дуэт артистов Сочинской филармонии в этот вечер подарил любителям классической музыки возможность открыть для себя прославленного композитора в ином амплуа. Великолепный чувственный голос, искреннее проявление чувств, вызванных музыкальным произведением, женское обаяние и артистизм Лианы не раз заслуживали овации благодарной публики. Но особое отношение к мастерству певицы выражалось не столько аплодисментами, сколько затаенной паузой между завершающимся звучанием голоса и овациями, когда зритель, замирая от восторга, не торопится прервать великолепие еще звучащей мелодии.

Яркое самовыражение вокального таланта Лианы Мсрлян стало возможным благодаря чуткой и проникновенной игре Сурена Вартаняна, аккомпанирующего в этот вечер певице. Этот творческий дуэт не первый год радует сочинцев совместными выступлениями, создающими уникальную атмосферу созидания и благожелательного взаимодействия со слушателями.

– С Лианой Мсрлян мы начали работать вместе лет семь назад, – вспоминает Сурен Вартанян. – Первый опыт нашего совместного творчества совпал с годом юбилея Сочинского симфонического оркестра. Тогда Лиане предложили принять участие в праздничном концерте, а я аккомпанировал ей номера, которые она готовилась исполнять с оркестром. Следует сказать, что работать с этой певицей всегда интересно: она человек творческий, ищущий и никогда не останавливающийся на достигнутом. Вместе мы готовили самые разные программы. Это и духовная музыка, и оперная, и оперетта, и камерный вокальный репертуар. Широк и ее стилевой диапазон: ей интересна музыка Баха и Вивальди, Иоганна Штрауса и Рихарда Штрауса, русская классика – Чайковский и Рахманинов, композиторы ХХ века – Шостакович и Слонимский. Безусловно, особе место в нашей работе занимает армянская вокальная музыка. Лиана с большим мастерством и проникновенностью исполняет старинные армянские песнопения, сочинения Комитаса, Тиграняна, Мирзояна, Бабаджаняна и других армянских авторов.

Пианист, чьи сольные концерты весьма популярны у публики, пояснил, что работа концертмейстера в корне отличается от работы солиста. Аккомпанемент требует иного звука, более мягкого, подчиненного голосу или другому солирующему инструменту.

– Наиболее важным для концертмейстера становится умение считаться с замыслом и намерениями коллеги по ансамблю. А при работе с вокалистом приходится брать на себя функции коуча-репетитора, который помогает солисту в работе над материалом. Возможность заглянуть в разные сферы музыкального небосклона – это всегда интересно для исполнителя. И если находится единомышленник, которому это тоже интересно, то совместная работа всегда приносит желанные плоды, – поделился своими размышлениями Сурен Вартанян. Лариса ОСТРЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]