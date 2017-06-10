Убери свою планету!

Стартовала долгосрочная экологическая акция Сочинского водоканала Несколько тонн мусора собрали и вывезли с берегов реки Сочи сотрудники Сочинского водоканала и другие участники первого в этом году субботника в рамках акции "Чистая вода "Евразийского". Работы велись на участке в районе улицы Краснодонская, рядом с пешеходным подвесным мостом. Об экологической акции объявили заранее, и к работникам Водоканала присоединились добровольцы из Сочинских электрических сетей, а также молодые депутаты Городского Собрания Сочи.

– Этот год объявлен в России годом экологии, поэтому на нашем предприятии усилена работа по сохранению уникальной сочинской природы, проводятся различные мероприятия, в том числе и ежемесячные субботники по уборке берегов рек, – сообщил заместитель генерального директора ООО "Сочиводоканал" Денис Котиков.

Мусора на берегах реки Сочи обнаружилось много, кузов шеститонного грузовика быстро наполнился доверху. В основном это был бытовой мусор: бутылки, пакеты, сломанная бытовая техника.

– Мы проводим субботники уже второй год, будем заниматься этим и дальше. Хотелось бы, чтобы к нам, сотрудникам Водоканала, присоединялись не только активисты-общественники, депутаты, но и горожане, которые живут в этом районе. А еще лучше, если бы сочинцы перестали выбрасывать ненужные им вещи в реку, а доносили пакеты с отходами до мусорных контейнеров, – считает заместитель генерального директора ООО "Сочиводоканал", депутат Городского Собрания Сочи Роман Паламарчук.

По мнению Антона Махнутина, заместителя генерального директора Сочинских электрических сетей, такого рода инициативы нужно поддерживать и расширять, ведь каждый из нас несет ответственность за состояние города, в котором живем и работаем.

Экологическая акция "Чистая вода "Евразийского" проходит в Сочи второй год подряд. В прошлом году под ее эгидой были проведены восемь субботников по уборке от мусора рек Херота, Сочи, Западный Дагомыс, Псезуапсе. В уборке приняли участие сотни сочинцев. Общими усилиями было собрано и вывезено более 100 тонн бытового мусора. В этом году субботники также будут организовываться каждый месяц, участвовать в них могут все желающие. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]