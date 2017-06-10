Пляжи доступные и не очень

У каждого курортного города есть своя "фишка", свои маячки, которые выделяют их из сонма подобных, привлекают туристов со всего света. Курортная отрасль в таких городах является бюджетообразующей. Сочи летом привлекает прежде всего пляжами. Отчего бы и не привлекать, когда самой природой тебе дано более ста километров побережья Черного моря разной степени освоенности.

Не первый год городские власти озабочены вопросами доступности моря для горожан и отдыхающих. Иначе какой смысл ехать на море, доступ к которому затруднен или коммерциализирован?

Сдвинуть этот камень с мертвой точки стало возможным, когда в законодательство были внесены очередные изменения, и муниципалитет получил полномочия распоряжаться пляжными территориями. Мэр Сочи Анатолий Пахомов еще в конце минувшего года поставил перед профильным управлением курортного дела и туризма ряд задач. Если перечислить кратко, то на пляжах должны быть спасатели, медики, милиция, бесплатные душ и туалет, а плату взимать арендаторы пляжных территорий могут лишь за пользование услугами и инвентарем – лежаками, зонтами и так далее.

В первую неделю лета я решила убедиться, как же обстоит дело с доступностью пляжей. Начала с пансионата "Эдем", на пляж которого много лет подряд ходила изредка позагорать в аэрарии, покупая разовый пропуск за 250, а потом и 300 рублей. Это выход, когда пляж нужен максимум десять дней в году и есть свободные деньги. Этим летом администратор пансионата сообщила, что пропусков больше нет, на пляж для сочинцев проход бесплатный. Но – только для прописанных в Хостинском районе, где территориально расположен "Эдем".

На пляже гостиницы "Жемчужина" в этом "высоком" сезоне рады всем независимо от прописки. Вход осуществляется по винтовой лестнице напротив бассейна отеля. Причем никаких ограничений на проход нет даже в дни проведения кинофестиваля "Кинотавр".

Этим летом центральные муниципальные пляжи от цирка до морпорта прекрасны как никогда: оформление выдержано в средиземноморском стиле, выделены зоны для купания детей и людей, не умеющих плавать, отгорожены и строго лимитированы зоны проката маломерных судов. От набережной к воде ведут деревянные настилы. По ним очень удобно передвигаться, например, с коляской. Единственное "узкое место" – пляж "Мориса Тореза", где завершаются строительные работы.

Из общей приятной картины резко выбиваются пляжные территории на склонах хребта Виноградного. Здесь немного муниципальных пляжей, а большая часть побережья – пляжи санаториев, руководители которых вроде как обязаны обеспечить свободный доступ горожан к морю, но на деле этими обязанностями зачастую пренебрегают. Руководство санатория "Салют", например, в буквальном смысле колючей проволокой перекрыло проход, по которой жители улиц Санаторной, Клубничной, Калужской и ряда других попадали на пляж "Санта-Барбара". Такие здравницы, как "Заполярье", "Радуга", гостиница "Камелия" решили монетизировать "право на море" и продавали пропуска на пляж по цене от 300 до 1000 рублей с человека.

Не меньшие проблемы испытывают жители Лазаревского района. В распоряжении редакции оказалась жалоба, которую подписали 23 сочинца, проживающие в Глубокой Щели на улице Глубокой. Она направлена во многие инстанции. В ней сказано, что в прошлом году у инвалидов, пожилых граждан и семей с маленькими детьми, проживающих на улице, не было возможности подойти к морю. Несмотря на то, что администрациия и лично Анатолий Николаевич Пахомов быстро отреагировали на наши просьбы и издали постановления №2504 от 08.11.2016 "Об установлении публичного сервитута". Но оно не исполняется сотрудниками ВОХР №36. Жители Глубокой Щели просят и исполнительную власть, и правоохранительные органы помочь обеспечить доступ к национальному достоянию – берегу Черного моря.

В Сочи действует "горячая линия", на которую как горожане, так и гости курорта могут обратиться, обнаружив, что тот или иной пляж по какой-то причине оказался недоступен для отдыха.

– За день принимается от 20 до 70 звонков на "горячую линию", в основном по пляжам Центрального района на Виноградной, – рассказала ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан администрации Сочи Олеся Кононенко.

Все обращения записываются и передаются в управление по курортному делу и туризму. Руководителей санаториев, особо упорствующих в вопросе обеспечения свободного доступа на пляжи, приглашают на довольно неприятный разговор к мэру. За время работы "горячей линии" удалось сгладить множество острых моментов. Например, на пляж санатория "Заполярье" теперь открыт ограниченный доступ – для жителей близлежащего микрорайона.

Эта работа будет продолжаться до конца купального сезона. Поэтому не стесняйтесь сообщать о возникших проблемах. Конечно, если вы хотите всей семьей без ограничений гулять в санаторном парке, не стоит беспокоить специалистов "горячей линии". Действеннее будет умерить свои аппетиты. А вот если вам отказано в доступе на пляж, с вас попросили деньги за вход, вы не нашли на пляже медиков и спасателей, обязательно сообщите. "Горячая линия" работает по будням с 9 до 18 часов, телефон для обращений – 8-988-288-28-36.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]