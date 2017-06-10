В День России в Сочи пройдут фестивали и спортивные мероприятия. Интересно будет всем. На площади Флага у администрации Сочи пройдет "Фестиваль фитнеса – Фестиваль ГТО – Фестиваль спорта". В этот день площадь будет работать в спортивном ритме: известные фитнес-клубы города представят показательные выступления и презентации своих тренировочных площадок, а сотрудники и клиенты клубов сдадут нормы ГТО.

Помимо этого, все желающие смогут посоревноваться на скорость в "Веселых стартах", помериться силой и перетянуть соперника в "Тянучке", а также выбрать игру на свой вкус: волейбол, теннис, шаффлборд или шахматы. Лучшие спортсмены спортшкол и спортклубов Сочи проведут мастер-классы по таким видам спорта, как художественная гимнастика, бокс, дзюдо.

С площади Флага стартует легкоатлетический кросс "Сочинская миля", в котором примут участие бегуны разных возрастных групп, а также сочинцы, увлекающиеся скандинавской ходьбой. В этот же день состоится II этап Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края. Соревнования состоятся на площади Искусств и в них примут участие победители районных этапов в трех возрастных группах.

Тем, кто предпочитает проводить досуг не столь активно, как спортсмены организаторы предлагают обширную культурную программу. Так на Южном моле состоится концертно-развлекательная программа "Моя страна – моя Россия!" с викторинами, квестами и флеш-мобами.

На площади Флага развернутся народные гуляния и выступит вокально-инструментальный ансамбль, а у Художественного музея на пленэр соберутся воспитанники детских художественных школ. Здесь же для детей проведут фестиваль детского творчества и мастер-классы. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]