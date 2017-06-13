ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Центральная г. Сочи с правом решающего голоса Козаченко Надежды Сергеевны, назначенной в состав территориальной избирательной комиссии от регионального отделения Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» в Краснодарском крае, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10.2 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, избирательная комиссия Краснодарского края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется не позднее 14 июня 2017 года по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный внутригородской район, улица Навагинская, дом 18, кабинет 20, телефон для справок (8-862) 264-86-60. 9 июня 2017 года. Избирательная комиссия Краснодарского края Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]