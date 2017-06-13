Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Июнь 2017  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Главная » содержание

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИ
Вторник, 13 Июнь, 2017 - 14:00

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии Центральная г. Сочи с правом решающего голоса Козаченко Надежды Сергеевны, назначенной в состав территориальной избирательной комиссии от регионального отделения Всероссийской политической партии «ЧЕСТНО» в Краснодарском крае, руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10.2 Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5, избирательная комиссия Краснодарского края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.
Прием документов осуществляется не позднее 14 июня 2017 года по адресу: Краснодарский край, город Сочи, Центральный внутригородской район, улица Навагинская, дом 18, кабинет 20, телефон для справок (8-862) 264-86-60.

9 июня 2017 года. Избирательная комиссия Краснодарского края

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
Солохаул. Мужской монастырь

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.