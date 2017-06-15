Сочи вместе со всей страной отметил День России

На курорте прошла целая серия праздничных мероприятий. Утром десятки горожан приняли участие в лекоатлетическом кроссе. «Сочинская миля» пролегала по улице Навагинской. Бежали как дети, так и взрослые. Кто-то 500 метров, а кто и 6,5 км.

Основные же гуляния в честь Дня России прошли на площади Южного мола. Здесь работала выставка мастеров прикладного искусства, прошел гала-концерт победителей городского конкурса детского творчества. А уже вечером стартовал большой праздничный концерт. Украшали сцену творческие коллективы города и края.

12 июня в 1990 году была принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». В то время, предшествующее окончательному распаду Советского Союза, молодое государство начинало свой путь. О том, что смысл торжества, в том числе и в национальном единстве, на празднике говорил и глава города Анатолий Пахомов.

– Очень приятно, что здесь сегодня собрались представители национальных объединений нашего города-курорта – русские, грузины, армяне, греки, белорусы, эстонцы и многие другие. В нашем городе проживает более 120 национальностей, и тем не менее для всех нас есть один общий знаменатель – мы сочинцы, мы любим наш город, мы любим нашу страну, мы трудимся для того, чтобы сделать Сочи еще лучше и краше. И у нас обязательно это получится, – отметил Анатолий Пахомов.

Завершили праздник концерт известной поп-группы "Инь-Ян" и фейерверк.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]