Избирательное право: свобода реализации

Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов ЗСК шестого созыва Вчера прошла пресс-конференция территориальной избирательной комиссии города Сочи, на которой председатель комиссии Валентина Ткачева рассказала журналистам об особенностях начавшейся избирательной комиссии. Выборы депутатов ЗСК шестого созыва, как и раньше, пройдут по смешанной системе. Но выбирать нам с вами предстоит не 100, а всего 70 парламентариев: по 35 человек по партийным спискам и одномандатным округам. Эти изменения закреплены в краевом законодательстве о выборах. С 9 июня официально приступили к исполнению своих полномочий все избирательные комиссии. Выборы назначены на единый день голосования 10 сентября 2017 года и будут проводиться в соответствии с обновленным избирательным законодательством.

– Изменения коснутся системы автоматизированного ускоренного ввода протоколов об итогах голосования. Также произошли отмена открепительных удостоверений, упразднение досрочного голосования, – рассказала председатель территориальной избирательной комиссии города Сочи Валентина Ткачева. – А у избирателей появилась уникальная возможность голосовать по месту фактического нахождения.

Большинство избирательных участков в Сочи будут работать с программным обеспечением, которое позволяет ввести в эту программу данные протоколов об итогах голосования. Протокол на выходе снабжается машиночитаемым QR-кодом. Все присутствующие на избирательном участке смогут сфотографировать этот код и при помощи специального приложения для смартфона расшифровать заключенную в нем информацию.

– Новшество автоматизирует процесс создания протоколов и сокращает время на их ввод в систему "Госвыборы". Это сократит работу участковых избирательных комиссий, – подчеркнула Валентина Ткачева.

Упразднение системы досрочных выборов и выдачи открепительных учреждений в ЦИК России уже назвали отменой крепостного избирательного права. Впрочем, законодательно закрепленное новшество почти столь же революционно.

Ранее избирателю для реализации своего избирательного права в случае отъезда необходимо было обратиться в соответствующую территориальную или участковую комиссию и получить открепительное удостоверение либо воспользоваться возможностью проголосовать досрочно. Теперь избиратель, находясь по месту фактического пребывания, может за 45 дней до даты выборов обратиться в территориальную избирательную комиссию с заявлением о включении его в списки избирателей по месту фактического нахождения. Сотрудники ТИК помогут заявителю определиться с избирательным участком и реализовать его избирательное право.

Такую возможность планируется предоставить не только в ТИКах, но и посредством портала "Госуслуги", а также МФЦ. Она появится с 27 июля и позволит максимально обеспечить избирательные права граждан.

– Упразднение открепительных удостоверений и системы досрочных выборов произошло на федеральных и региональных выборах, но пока сохраняется на муниципальных. Для города Сочи это неактуально, так как осенью, в единый день голосования, на территории города Сочи пройдут только одни выборы – региональные, – пояснила Валентина Ткачева.

На территории Сочи постановлением ЗСК будут организованы три избирательных округа – Морской №33 (включающий территорию Лазаревского и часть территории Хостинского районов), Сочинский №34, территориально повторяющий границы Центрального района Сочи и Курортный №35 (Адлерский район и часть территории Хостинского района: поселки Хоста, Кудепста и микрорайон Малый Ахун).

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]