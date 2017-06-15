Порядок в городе – общее дело

Главной задачей городских властей на этой неделе остается подготовка к Кубку На планерном совещании в администрации Сочи мэр города Анатолий Пахомов призвал глав районных администраций еще раз собрать население и напомнить о бдительности, поставить в известность о законных актах, которые приняты в преддверии Кубка Конфедераций по футболу, первый матч которого состоится уже в ближайшую субботу.

В частости, в дни проведения игр Кубка Конфедераций обязательная регистрация россиян по месту пребывания в Сочи в трехдневный срок. Работодателям требуется передавать всю информацию о вновь принимаемых на работу в полицию.

– Интерес к городу и тому, что в нем происходит, огромен, в том числе и у тех, кто хочет навредить, – напомнил градоначальник.

Ситуационный центр "Безопасный город" работает в усиленном режиме, расширены его возможности. В систему видеонаблюдения введены объекты Имеретинской низменности. При необходимости в нем можно организовать рабочие места для сотрудников всех силовых структур.

Главам районных администраций с сегодняшнего дня предстоит усиленно мониторить гостиницы и гостевые дома в центре города на предмет благоустройства и санитарного состояния. Сотрудникам ГИБДД и полка ДПС поручено весь транзитный транспорт направлять на дублер Курортного проспекта, организовать круглосуточные посты с целью профилактики заторов.

– Если в центре нашего города не будет транзитного транспорта, то мы справимся, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

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