Капитан, улыбнитесь!..

Круизный лайнер "Князь Владимир" продолжает свой первый рейс по российским портам Черного моря Напомним, возобновить морское сообщение между Черноморским побережьем Краснодарского края и Крымским полуостровом поручил президент РФ Владимир Путин. Для этих целей "Росморпорт" учредил компанию-оператора ООО "Черноморские круизы" и приобрел теплоход, который подвергся реконструкции, прежде чем выйти на Черноморскую круизную линию. Сейчас "Князь Владимир" – настоящий отель на воде, в котором есть всё, что может понадобиться для отдыха: SPA-зона, кинотеатр, концертный зал, бары и рестораны, бассейны и детские комнаты. В первый рейс в минувшее воскресенье на круизном лайнере "Князь Владимир" из Сочи отправились 230 пассажиров, в том числе четыре ребенка. В каждом порту по пути следования к ним присоединится еще 150 человек, такую возможность предоставляет компания-оператор. Туристы уже в понедельник прибыли в Новороссийск, затем два дня проведут в Ялте и день в Севастополе, после чего лайнер возьмет курс на Сочи.

В стоимость путевки, которая стартует от 25 тысяч рублей, включено трехразовое питание, организованное по системе "шведского стола". Но есть на борту и ресторан системы a-la cart. Как рассказал шеф-повар круизного судна Константин Викторов, основной упор будет сделан на блюда старорусской кухни. Есть и блюда от шефа. Например, торт "Бородинский". Попотчуют на борту участников круиза и черноморским деликатесом, барабулькой.

Всего девятипалубный круизный лайнер "Князь Владимир" может взять на борт 800 пассажиров, в первый рейс вышли 220 членов экипажа. В распоряжении гостей на корабле 300 кают. На выбор внутренние, без иллюминаторов и внешние, расположенные вдоль борта. Есть также каюты повышенной комфортности.

Вчера лайнер ошвартовался в порту Ялты, где туристы провели два дня, насыщенные экскурсиями по достопримечательностям и отдыхом на ялтинской набережной. Сегодня вечером корабль возьмет курс на Севастополь. В летней навигации этот круиз будет отправляться из порта Сочи каждую неделю по воскресеньям.

Если первая круизная навигация будет пользоваться успехом у туристов (а посмотреть на Черноморском побережье, богатом историей, природными и архитектурными достопримечательностями, есть что), сеть маршрутов по портам Черного моря будет расширяться.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]