"ИРБИС" – В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

Первенство Южного федерального округа по футболу среди юношей 2006 года рождения состоялось в Азове Ростовской области. За награды спорили двенадцать команд, отличившихся в соревнованиях на уровне своего края или области.

Сначала участники вели борьбу в трех группах. Победители выходили в полуфинал вместе с командой, показавшей наилучший результат среди занявших вторые места. В одной из групп уверенную, наступательную, результативную игру демонстрировала команда "Ирбис", представляющая сочинскую детско-юношескую спортивную школу №9. В каждом матче сочинцы не только умело, большими силами атаковали, но и не без успеха старались сохранить в неприкосновенности свои ворота. В результате ребята из Ростова-на-Дону и Нальчика не смогли забить "Ирбису" ни одного мяча и проиграли – 0:2, 0:1. А наиболее напряженным, упорным оказался на групповом этапе поединок между сочинцами и их сверстниками из Ессентуков. Все пятьдесят минут соперники вели единоборство практически на равных. Равным едва не получился и итоговый счет. Но нападающие команды олимпийского курорта вновь оказались сильнее: на два забитых мяча они ответили тремя. И дорога в полуфинал открыта!

На этом этапе "Ирбису" предстояло сразиться с футболистами Таганрога – города, расположенного недалеко от Азова. Естественно, многие местные болельщики поддерживали своих соседей, и сочинцам пришлось весьма тяжело. На этот раз им пришлось отыгрываться. Но даже когда соперник повел со счетом 2:0, южане не пали духом. Наоборот, сумели проявить стойкость, завидные бойцовские качества и сравняли результат. Первый мяч послал в сетку Алибек Ахметов, второй, на последних секундах встречи, – Арсен Авалян. Ничья, и пришлось определять финалиста с помощью серии из пяти пенальти. Удача улыбнулась таганрожцам. Что ж, и сильнейшие команды мира, случается, проигрывают по пенальти.

И вот – поединок за третье место, в котором "Ирбису" снова противостояли футболисты из города Ессентуки. Отрадно, что поражение в одной второй финала не отразилось на настроении сочинцев. На свой заключительный в первенстве поединок они вышли бодрыми и настроенными по-боевому. Игра получилась зрелищной, остроатакующей с обеих сторон. Десять мячей вколотили соперники в сетку! Шесть раз успеха добились футболисты "Ирбиса", что вывело их на третье призовое место. Вместе с кубком и медалями сочинцы получили право на присвоение каждому из них первого юношеского спортивного разряда. Конечно, первыми с этим достижением поздравили своих воспитанников тренеры Умед Хабибуллоев и Тофик Мамедов. Особые поздравления выпали на долю Кирилла Данилова, признанного лучшим защитником первенства, и признанного лучшим игроком Тимофея Луценко.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]