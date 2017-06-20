ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

В школе поселка Макопсе торжественно открыли мемориальную доску, посвященную нашему уважаемому земляку, ветерану Великой Отечественной войны, выдающемуся педагогу и организатору Айсе Пшитефовичу Ачмизову

Вот уже более сорока лет – изо дня в день – педагог Сарет Тешева приезжает на работу привычным маршрутом: аул Наджиго – поселок Макопсе. Небольшая школа – здесь обучаются около двухсот учеников – давно стала для нее вторым родным домом. Причем в прямом смысле: здание одиннадцатилетки еще в 50-е годы прошлого столетия собственными руками строил ее отец, Айса. Строил тщательно, с любовью, на длительную перспективу – словно для своих собственных детей и внуков. Так и получилось: за шестьдесят лет образовательное учреждение, расположенное на самом севере Лазаревского района, дало путевку в самостоятельную жизнь тысячам воспитанников, среди них были и все четверо детей Айсы Пшитефовича Ачмизова, долгие годы работавшего здесь директором. Сначала аттестат о среднем образовании получила старшая дочь, Шарет, потом Аскер и Сарет, за ними – младший, Бахсет. Учились тут и шестеро внуков Айсы: дети Сарет – Светлана, Русет, Фатима и Аслан, а также обе дочери Аскера – Нафсет и Русет.

– Мы все выросли на примере отца, – рассказывает Сарет Айсовна. – Он был педагогом старой закалки – строгим, идейным, твердо придерживался профессиональных и морально-нравственных принципов. Причем, не только в стенах школы. Это было, без преувеличения, героическое поколение, пережившее весьма непростые времена: голодное детство, становление Советской власти, репрессии, войну с фашизмом, строившее мирную жизнь. Отец, как и его сверстники, по большому счету, никогда не жил для себя – он жил для государства и общества, не щадя сил, трудился ради людей. Это сейчас кажется странным, а тогда они по-другому свою жизнь даже не мыслили, поэтому и оставили добрую память в народе…

Уроженец аула Наджиго Айса Ачмизов, более полувека жизни посвятивший развитию системы образования в городе Сочи – в разное время он работал простым учителем, заведующим педагогическим кабинетом Шапсугского РОНО, руководил образовательными учреждениями в Макопсе, Совет-Квадже, Зубовой Щели и Катковой Щели, строил школы – сделал самое, пожалуй, важное: вместе с супругой Муминат Цаковной Коблевой из Большого Псеушхо создал крепкую семью и основал педагогическую династию. Иначе и быть не могло, считает Сарет: отец искренне мечтал увидеть детей грамотными людьми, хотел, чтобы они продолжили его дело. Для каждого из них это был судьбоносный выбор – твердый и осознанный: Сарет и сегодня работает в родной школе, является ветераном труда.

– Отец, прошедший войну – он участвовал в боях за город Туапсе, воевал на Малой Земле и Крымском фронте, был ранен при освобождении Горячего Ключа, имел немало орденов и медалей – ушел из жизни четверть века назад, в январе 1992 года, – рассказывает его дочь Шарет Даурова (Ачмизова), живущая в Майкопе. В разные время она работала начальником канцелярии Президента Республики Адыгея, возглавляла Управление информационного и документационного обеспечения Администрации Президента и Кабинета Министров Республики Адыгея. – В конце прошлого года возникла идея увековечить его имя – установить памятную доску на фасаде школы в поселке Макопсе. Об этом неоднократно говорили люди, хорошо знавшие отца – односельчане, бывшие коллеги, многочисленные ученики.

Предложение сразу поддержали Совет ТОС Макопсе во главе с Константином Сапрыкиным, общественность аула Наджиго, администрации Лазаревского района и Лыготхского сельского округа, руководство города Сочи, "Адыгэ Хасэ" причерноморских шапсугов, депутаты. Все формальности были улажены максимально быстро. Также оперативно нашлись деньги и на изготовление мемориального знака – средства выделил генеральный директор Дагомысского ДРСУ Сафарбий Напсо.

… Это был особый день для Макопсе. Во дворе школы собрались сотни людей: педагоги и учащиеся образовательного учреждения, родные, близкие и воспитанники Айсы Ачмизова, представители администрации района, старейшины, активисты общественного парламента шапсугов, земляки из аула Наджиго, жители поселка. Трогательно звучали песни военных лет. Выступавшие на торжественном митинге говорили о главном, самом важном и сокровенном: память – бесценна, жизнь человека – в его делах и поступках, достойный пример старшего поколения – лучший образец для молодежи. Важно и укреплять эту добрую традицию – увековечивать имена заслуженных и выдающихся земляков. Их много – ветеранов войны и труда, педагогов, врачей, работников сельского хозяйства и промышленности, представителей научной и творческой интеллигенции. Так что продолжение обязательно будет.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]