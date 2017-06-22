ПОКА НЕ В "ЗОЛОТОЙ" СЕРЕДИНЕ

Набирает темпы чемпионат Краснодарского края по футболу. Здесь, в третьей зоне первой лиги, где за призовые места и переход в высшую лигу спорят двенадцать коллективов, выступает молодая (если не сказать юная) и, надеемся, перспективная команда "Сочи-2", которую тренируют вдумчивые, требовательные наставники Сергей Максимов и Сергей Юрьев.

В восьмом туре на стадионе оздоровительного комплекса "Спутник", где сочинская команда проводит домашние матчи, она принимала "Ниву" из Славянска-на-Кубани – соседа по турнирной таблице, также находящегося в ее середине.

Стартовый состав хозяев выглядел так: Головятенко, Эмексузян, Ледовских, Вобуа, Смехнов, Боярчук, Меликян, Маргоев, Зарандия, Караян, Рогонян.

Первые двадцать минут территориальное преимущество имели гости, которые атаковали широким фронтом и большими силами. Правда, защитники не позволили им создать опасные для взятия ворот моменты. А в середине первого тайма уже игрок обороны "Нивы" выручил свою команду, выбив мяч буквально с линии ворот. После этого гости вновь перешли на половину поля сочинцев и заставили голкипера Головятенко продемонстрировать завидную прыгучесть; дважды подряд он сумел отразить сильно и точно пущенные мячи.

Напряжение возрастало. Единоборства стали вестись на грани фола, а иногда и за гранью. Последовал ряд предупреждений, и игроки несколько успокоились, до удалений не дошло. Атаки с обеих сторон следовали непрерывно, но ударов по воротам, тем более прицельных, почти не было. Соперники часто группировались в центре поля и слабо использовали фланги.

Во второй половине встречи игра пошла открытая, более зрелищная. Опасные ситуации возле ворот стали возникать все чаще. И на 75-й минуте гости открыли счет; их быстрая комбинация завершилась хлестким ударом низом метров с двенадцати.

Отрадно, что сочинцы духом не пали. Напротив, постарались сравнять счет, и это удалось на 83-й минуте. После отменного удара в "девятку" со штрафного голкипер "Нивы" в красивом прыжке отразил мяч, а проведенная вскоре затяжная атака закончилась успешно – 1:1.

Ничья не позволила хозяевам опередить гостей в турнирной таблице. У "Нивы" 12 очков, у сочинцев на одно очко меньше, и занимают они седьмое место. А лидирует в чемпионате "Юбилейный" из станицы Фонталовской – 21 очко.

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Команда "Сочи-2" вышла в одну восьмую финала розыгрыша Кубка края. На этом этапе 28 июня она встретится с "Анапой" на ее поле.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]