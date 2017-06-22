…И ПОСВЯТИЛИ КУБКУ

Интересные соревнования, посвященные начавшемуся недавно розыгрышу Кубка конфедераций по футболу, организовал совет территориального общественного самоуправления микрорайона Гагаринский совместно с отделом физической культуры и спорта администрации Центрального района Сочи при поддержке депутата Городского Собрания Дениса Котикова. Участниками соревнований стали члены общественной организации инвалидов детства, работающей в микрорайоне.

Наиболее упорными оказались состязания на точность попадания в баскетбольное кольцо, которые прошли на новой спортивной площадке. Для определения победителя и призеров пришлось назначать дополнительные броски. В итоге первое, второе и третье места заняли соответственно Сусанна Хачатрян, Евгения Тычинская и Светлана Сигидова.

В турнире по дартсу лучшего результата тоже пришлось ждать до заключительных попыток. 196 очков после десяти бросков дротиков в цель набрала Людмила Паладич, которой досталась высшая награда. Сусанна Хачатрян на этот раз была второй, Светлана Сигидова – снова третьей. Мужчины, как ни старались, острую конкуренцию женщинам составить не смогли.

Теперь члены этой общественной организации планируют провести спартакиаду в честь предстоящего в августе Дня физкультурника.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]