"Золото" семейной жизни

Сегодня пятидесятилетие супружеской жизни отмечает семья Байгот. С круглой датой Георгия Михайловича и Марину Бидзиновну поздравляет общество жителей блокадного города-героя Ленинграда Центрального района города Сочи.

Супруги познакомились в 1966 году в Ленинграде. Признаются, что случайно встретившись, поняли, что это будет любовь на всю жизнь, и спустя год 24 июня 1967 года молодые люди сыграли свадьбу.

Георгий Михайлович, который, к слову, в этом году отметил также свое восьмидесятилетие, пережил в детстве самое страшное событие в жизни – блокаду своего родного города Ленинграда. Капитан артиллерии Советской армии и ветеран Великой Отечественной войны, окончивший Высшее военно-морское училище имени Нахимова, 40 лет своей жизни отдал военной службе. Марина Бидзиновна родилась в городе Тбилиси, где окончила институт иностранных языков, а позднее Юридический институт в городе Тарту. Сегодня оба супруга являются пенсионерами ВС и МВД. В Сочи чета Байгот проживает с 1993 года, имеет дочь и двух внуков.

Уважаемые Георгий Михайлович и Марина Бидзиновна, полвека вы сумели прожить вместе, сохраняя чувства и идиллию. Вы построили не просто семью, а создали целый мир, который базируется на доверии, терпении, понимании и обоюдной поддержке. Не теряйте этого и никогда не переставайте удивлять друг друга и наслаждаться вашими чувствами. 50 лет – это большое достижение, но мы уверены, что вы сумеете прожить целый век с одной душой на двоих.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]