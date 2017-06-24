Расчистить сосудистое русло

В Сочи завершила свою работу XXXII международная конференция "Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии", которая собрала в нашем городе более 500 специалистов со всей России.

Участие в медицинской конференции приняли хирурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Самары, Хабаровска, Кемерово, Ростова-на-Дону, Краснодара, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Республики Крым, Сочи, Волгограда и других городов, а также представители из Казахстана, Республики Беларусь, Венгрии, Кубы и Узбекистана.

В день открытия образовательного форума глава города поприветствовал специалистов, прибывших в Сочи. Анатолий Пахомов отметил, что сегодня наш город яавляется не только круглогодичным курортом, но и центром делового туризма, в том числе и в медицинской сфере.

В течение трех дней ангиохирурги обсуждали вопросы лечения, диагностики, предоперационной подготовки пациентов к сосудистым операциям; оценивали отдаленные результаты хирургического лечения больных; делились опытом проведения гибридных хирургических вмешательств. Организаторы подготовили обширную программу, включающую в себя симпозиумы, тренинги и мастер-классы по различным разделам сосудистой хирургии. Соорганизатором столь крупного медицинского форума выступила сочинская городская больница №4, из операционных которой была организована трансляция показательных операций.

Так, например, в первый день конференции было выполнено два хирургических вмешательства на сонных артериях, суть которых заключалась в удалении атеросклеротических бляшек.

На операционном столе 63-летний пациент. К сосудистому хирургу мужчина обратился по поводу проблем с ногами, но ему также было предложено пройти УЗИ сосудов шеи, в ходе которого в сонной артерии была обнаружена бляшка, закрывающая просвет сосуда на 90 процентов. Такой показатель считается критическим, поскольку в любой момент бляшка может полностью перекрыть кровоток, спровоцировав такое грозное заболевание как инсульт. Пациенту требовалось хирургическое лечение.

– При выполнении подобных операций требуется пережатие общей сонной артерии, что может неблагоприятно сказаться на кровоснабжении головного мозга, – пояснил после операции заведующий отделением сосудистой хирургии городской больницы №4 Иван Колотовкин. – В этом заключается основной риск и опасность. Поэтому для обеспечения безопасности пациента проводится ряд диагностических мероприятий в предоперационном периоде и непосредственно в ходе самого хирургического вмешательства.

Опасность подобного заболевания в том, что оно протекает бессимптомно. Например, данный пациент не подозревал о том, что он в опасности. Между тем, УЗИ-диагностика поражений брахиоцефальных артерий (магистральных сосудов, которые участвуют в кровоснабжении головного мозга, а также мягких тканей головы) очень проста и доступна, не требует никакой подготовки и выполняется абсолютно безболезненно. Хирурги отмечают: пациенты должны понимать, что подобное заболевание может возникнуть у любого человека и профилактический осмотр у сосудистого хирурга, обследование помогут выявить атеросклеротические бляшки, а значит и предотвратить возможный инсульт.

К слову, данные операции относятся к разряду высокотехнологичных и подобные хирургические вмешательства ранее, до открытия в городской больнице №4 отделения сосудистой хирургии, в нашем городе не выполнялись. Теперь же жители курорта могут проходить лечение, не выезжая за пределы Сочи.

Добавим, что городская больница №4 стала не только площадкой для проведения показательных операций. Многопрофильную сочинскую больницу посетили делегации, в состав которых вошли ведущие сосудистые хирурги России. Сочинские врачи продемонстрировали коллегам организацию работы экстренного приемного отделения, отделения сосудистой хирургии и реанимации. Особый интерес гостей вызвала вертолетная площадка, которая на данный момент является единственной в стране, работающей по принципу "крыша в крышу", что позволяет доставлять тяжело больного пациента на вертолете санитарной авиации сразу в Краевую клиническую больницу №1 Краснодара, минуя площадку аэропорта. Когда нужно идти на прием к сосудистому хирургу: Можно выделить определенные симптомы, которые могут стать сигналом того, что пора обратиться к ангиохирургу.

Итак, если вас беспокоят частые головные боли, не обусловленные какими-либо конкретными причинами (например, простудой или гриппом); если вы ощущаете тяжесть в ногах, жжение в икрах, в стопах; шум в ушах, в голове; "мушки" перед глазами; ощущение "чугунных" ног, "гудение" в ногах; ощущение покалывания, онемения в конечностях, холода в них, аналогичные ощущения в любом другом участке тела; расширенные вены; боль в ногах во время ходьбы; выраженные болевые ощущения, появляющиеся в области стоп; пульсация в области живота; отечность ног; появление уплотнений в области нижних конечностей, покраснение; незаживающие раны; появление сосудистых звездочек; судороги, появляющиеся как при нагрузках, так и в состоянии покоя; потеря чувствительности; длительно проявляющаяся болезненность со стороны грудной клетки, в боку, в пояснице (с возможным распространением к паху, нижним конечностям и ягодицам); почернение пальцев (или их потемнение, посинение); внезапные покачивания, потеря сознания, падения необходимо пройти консультацию у сосудистого хирурга. После осмотра доктор назначит перечень необходимых диагностических мероприятий, лабораторных исследований, на основании которых будет поставлен диагноз и назначено лечение.

Следите за своим здоровьем и не затягивайте с обращением к врачу!

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]