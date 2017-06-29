ОБЕЗОПАСИТЬ В НАШИХ СИЛАХ

В администрации города обсудили вопросы профилактики наркомании и результаты проведенной работы. Цифры и факты вселяют надежду: молодежь, к которой в современном мире обращен рынок наркотиков, начинает осознавать, к какому исходу может привести употребление запрещенных веществ. В ходе пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с наркоманией, который ежегодно отмечается 26 июня, представители структур и ведомств, занимающихся выявлением наркоманов, их лечением и профилактикой подвели итоги своей работы.

По оценке Организации объединенных наций в настоящее время 3 процента населения планеты либо пробовали наркотики, либо больны наркоманией. При этом 12 процентов жителей планеты в возрасте от 15 до 30 лет уже являются потребителями запрещенных веществ, что свидетельствует о том, что в современном мире наркомания делает ставки, прежде всего, на молодое поколение.

По данным УВД Сочи за пять месяцев 2017 года сотрудниками полиции было выявлено 278 преступлений, связанных с наркотиками; из незаконного оборота изъято более 6 килограмм наркотиков, основную часть которых составила амфитаминовая группа – синтетические порошки. Кроме того, в городе уже появился новый вид особо опасного наркотика, аналога героина. В Адлере задержаны две девушки, занимавшиеся сбытом препарата, который приводит к тяжким последствиям.

– Сегодня сбыт наркотиков в основном осуществляется бесконтактно, через Интернет, мессенджеры, различные сайты, – рассказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Сочи, подполковник полиции Ярослав Гусев. – Дилеры себя таким образом обезопасили, так как при сбыте дозы из рук в руки вероятность быть пойманным гораздо выше.

В целом наркоситуация в городе нормализуется и все больше людей понимают, что современные наркотики, представляющие собой сильнодействующие вещества, уже с первой дозы могут привести к привыканию, передозировке и смерти. Как отметила руководитель сочинского Наркологического диспансера Ирина Шевякова, наш город и Краснодарский край в целом до 2008 года входил в рейтинг регионов с высоким уровнем наркотизации, занимая в нем 6 место. Но реализация программ, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, на лечение и реабилитацию наркологических больных, профилактику наркомании среди молодежи принесли свои результаты, и сегодня можно смело говорить о том, что ситуация изменилась.

– В настоящее время наш город и край занимает одно из первых мест в рейтинге регионов с низким уровнем наркотизации населения, – рассказала Ирина Шевякова. С 2008 года практически в два раза изменилась эта ситуация. Тем не менее, в Сочи на различных видах учета состоит более 5 тысяч человек. 75 процентов из них составляют пациенты с алкогольной патологией, более 25 процентов – наркозависимые и 0,6 процента – токсикоманы.

Химико-токсикологическая лаборатория Наркологического диспансера Сочи сегодня оснащена современным оборудованием и в своем арсенале имеет два хромотографа, которые позволяют выявлять разные группы веществ. Специалистам диспансера под силу определить более 3 тысяч наркотических веществ и лекарственных препаратов, а также их метаболитов с разной степенью давности употребления. В связи с этим мнение, что можно употребить некоторые наркотики и, благодаря тому, что в их состав входят так называемые "летучие" вещества, они не будут обнаружены в организме, несостоятельно: сегодня медицинские технологии позволяют выявить любой наркотик.

Между тем, участились случаи передозировки и отравлений наркотическими веществами. По мнению начальника управления по профилактической работе с населением администрации Сочи Александра Петухова, это связано с тем, что, приобретая через Интернет наркотик, потребитель никогда доподлинно не знает, что за препарат он получит, какова его концентрация и какую дозу можно использовать, чтобы не произошло передозировки. Новые синтетические наркотики наносят колоссальный вред здоровью и именно поэтому возрастает роль первичной профилактики – она помогает уберечь молодежь от первой пробы наркотиков, которая может стать роковой.

В городе действует немало реабилитационных центров. Еще один в скором времени планируется построить вместе при храме на Мацесте, проект которого сейчас разрабатывается. Протоиерей Алексей Золотай уже сейчас консультирует людей, попавших в зависимость, а также осуществляет сопровождение реабилитации и помогает справиться с этой проблемой родным и близким наркозависимых.

– Церковь, помогая людям с этой проблемой, естественно, прибегает к средствам церковным, таким как участие в таинствах, богослужениях, – подчеркнул протоиерей. – В нашем храме каждую пятницу проходит служба, в которой участвуют как сами страждущие, так и их близкие люди, страдающие от этой проблемы. Мы видим, что когда человек с помощью священника начинает анализировать свою жизнь, он начинает понимать, почему он пришел к наркомании, что его к этому сподвигло. Кроме того, у нас действует группа помощи зависимым, в которой участвует священник, наши сотрудники, психологи, которых мы тоже сейчас начали привлекать. Организованы группы для созависимых – то есть людей, чьи близкие стали принимать наркотики. Им тоже нужна помощь и поддержка.

Все участники пресс-конференции сошлись во мнении, что особую настороженность вызывает факт того, что жертвами наркосбытчиков все чаще становятся молодые люди. Выявить тех, кто еще со школьной скамьи пробовал наркотики помогает анонимное экспресс-тестирование, которое проходит в нашем городе с 2011 года. За это время тестирование прошли более 40 тысяч старшеклассников и первокурсников. Данные статистики вселяют оптимизм. В первый год реализации программы в химико-токсикологическую лабораторию было направлено 12 условно-положительных результатов, из которых 7 подтвердилось. Во второй год условно-положительных результатов было 60 из 10 тысяч обследуемых, подтвердилось из них 12. Все эти ребята были взяты в профилактическую группу, где с ними работали специалисты, удалось добиться хороших результатов. Начиная с третьего года реализации программы по экспресс-тестированию в Сочи не было выявлено ни одного положительного результата на наркотические средства.

– Хорошие результаты мы видим и по курению, – подчеркнула руководитель сочинского Наркологического диспансера Ирина Шевякова. – В значительной степени уменьшилось количество курящих подростков. Сегодня мы зафиксировали 6 процентов положительных результатов по итогам последнего тестирования. Наш город по рейтингу результатов тестирования оценивается как наиболее здоровый и занимает одно из первых мест.

Наркомания – беда именно молодого поколения. При этом большая доля ответственности лежит на родителях. В их власти отследить, чем занят ребенок, какие сайты посещает в Интернете, какие комментарии оставляет, каков круг его общения. Александр Петухов подчеркнул: Интернет несет колоссальное количество информации, в нем можно найти ответ на любой вопрос. Вместе с тем в так называемом "черном Интернете" можно приобрети оружие, поддельные документы, найти предложения о покупке наркотиков. Организаторы преступных групп втягивают молодых людей не только в потребление наркотиков, но и в незаконный оборот. В прошлом году в Сочи за незаконный оборот наркотиков к уголовной ответственности было привлечено 189 человек в возрасте от 18 до 24 лет.

– Наркосбытчики используют молодежь, как расходный материал, – признал Александр Петухов, – предлагают высокооплачиваемую работу, а молодые люди в погоне за легкими деньгами вступают в переписку и становятся соучастниками преступления.

Избежать этого могут помочь родители. Если у вас налажен контакт со своим ребенком, если он делится самым сокровенным, своими впечатлениями и вы знаете, что у него происходит в жизни, вы сможете вовремя распознать, что с вашим сыном или дочерью что-то происходит. Найдите время заглянуть в глаза ребенка повнимательнее, проанализировать его эмоциональное и физическое состояние. Это поможет не упустить тот переломный момент, о котором потом можно сожалеть всю жизнь.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]