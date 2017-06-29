"МОЛОДЁЖКА – НАДЕЖДА МОЯ!"

Вот ведь какое приятное совпадение. Несколько десятилетий назад молодежную сборную команду России по волейболу с успехом тренировал прославленный сочинский мастер "летающего мяча" Владимир Кондра. А недавно главным тренером этой же сборной стал другой известный сочинский волейболист Константин БРЯНСКИЙ. В этом месяце под его руководством команда провела учебно-тренировочный сбор в сочинском Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт". Здесь мы и встретились с Константином Владиславовичем. СнаЧала и не без гордости скажем о том, что первые шаги в волейболе Константин Брянский делал в Хостинском районе, в микрорайоне Бытха, где родился и вырос. Постигал азы под началом замечательного тренера Александра Кузьмина. Но по-настоящему увлекся этим воистину народным видом спорта, когда начал ездить на занятия в адлерский лицей №59 к многоопытному наставнику, заслуженному работнику физической культуры и спорта России Геннадию Боброву. Геннадий Николаевич, кстати, позже учил технике волейбола чемпиона Олимпиады-2012 Дмитрия Ильиных и воспитал многих и многих действительно профессиональных волейболистов.

– В Адлер последние три года учебы в школе ездил трижды в неделю, – вспоминает Константин Владиславович. – О чем, разумеется, не только не жалею, но и выражаю огромную благодарность Геннадию Николаевичу за то многое, чему он меня научил. На площадке в разные годы, до окончания активной спортивной карьеры в возрасте тридцати трех лет, я выполнял обязанности распасовщика, игрока первого темпа, доигровщика.

А практически сразу после школы меня приняли в основной состав команды города Новокуйбышевска Самарской области. Тогда, в конце девяностых годов, мы играли в высшей лиге и заняли третье место. Потом я защищал цвета "Газпрома" из Сургута; там довелось выполнять и функции либеро. Словом, разносторонняя начальная подготовка под руководством Геннадия Николаевича пригодилась как нельзя лучше.

В 2012 году мне предложили должность старшего тренера новокуйбышевской команды, и я с удовольствием занялся этой интересной, творческой работой. Когда стал главным тренером, мы сумели пробиться в супер-лигу. Видимо, такой успех не остался незамеченным, и в 2015 году я стал старшим тренером студенческой сборной России, которая вскоре приняла участие во всемирной Универсиаде. Команда подобралась мощная, боевая; ее можно назвать и второй сборной страны. Поэтому, считаю, вполне справедливо, что эти ребята стали сильнейшими.

– И вам, следуя логике, предложили возглавить уже молодежную сборную?

– Да. Сбор в Сочи для меня первый на этом поприще. В течение месяца готовились здесь к чемпионату Европы, который пройдет в первой половине июля в турецком городе Конья. Главная задача на сборе – определить основной состав из двенадцати игроков. На начальном этапе подготовки их было вдвое больше. Однако костяк команды сложился после предыдущих турниров, и это облегчает задачу.

Трудность же заключалась в том, что нескольких игроков пришлось на некоторое время отпустить со сбора – им необходимо было сдать экзамены в учебных заведениях. Это ребята из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Кемерова. А вообще в команде и представители Нижнего Новгорода, Казани, Махачкалы. Краснодарец один – Александр Синицын, играет первым темпом. Отрадно, что все и экзамены выдержали, и на тренировочных занятиях не сплоховали.

– Вы в Сочи давно не были? И как вам этот новый спортивный зал?

– Да уж давненько не был. И не перестаю восхищаться современным видом города, обновленной инфраструктурой, значительно улучшенными условиями для отдыха.

Комплекс, где мы занимаемся, шикарный. Зал соответствует всем необходимым стандартам. Тренироваться одно удовольствие. Хотелось бы, чтобы под стать таким условиям была в Сочи и местная волейбольная команда. Такая, например, как существовавшая здесь команда "Динамо", достойно защищавшая спортивную честь города в элите отечественного волейбола, в которую входили Кондра и Полищук, Зайцев и Чулак, Дорохов и Ермилов, Селиванов и Молибога, Старунский и Чернышёв. А им с успехом противостояли сочинские динамовцы – Дупленко и Кафельников, Лопатин и Звягинцев, Ильиных и Жук, Виноградов и Квочко.

– Как вы, Константин Владиславович, оцениваете возможности нашей молодежной сборной на международном уровне?

– Сложность в том, что соперников, с которыми сразимся на чемпионате Европы, мы в игре не видели. Готовимся, нацеливая себя на призовое место – не ниже. Хотя понятно, что у дебютантов столь крупного турнира, которых в нашей команде немало, волнение повышенное. Да и травмы, увы, случаются. Тем не менее, настрой боевой, ребята стремятся показать все, на что способны. И я на них надеюсь!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]