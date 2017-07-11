Ремонт дорог – своими силами!

В Сочи начался ремонт сельских дорог. Подключились к процессу и жители сочинских сел: ремонтируют межквартальные дороги, благоустраивают территорию и прокладывают ливневки. Жители переулка Овощной в селе Барановка на территории одного из частных домов соорудили небольшой цех по изготовлению ливневок.

Собственное производство оказалось качественнее и экономичнее. На изготовление одной партии ливневых отсеков местным жителям потребовалось четыре дня и порядка трех с половиной кубов бетона. Несколько десятков форм закроют чуть больше 40 метров траншеи. Ее также выкопали и расчистили своими силами вдоль существующей дороги, которая является межквартальным проездом.

Отсутствие системы ливневой канализации приводила к необходимости частого ремонта асфальтового полотна. Поскольку дорога не муниципальная, включить ее в городскую программу капитального ремонта не получилось. Тогда селяне решили отремонтировать ее своими силами и надолго. Помогают предприниматели, депутаты хостинской территориальной группы и сельская администрация. Для производства ливневок предоставили основной строительный материал – бетон.

Таких примеров улучшения качества жизни хозспособом на территории Барановского сельского округа множество. Здешние жители не боятся работы, потому что делают сквер, мост или дорогу для себя и своих детей.

– Две недели назад в селе Верхний Юрт жители также восстановили порядка 300 квадратных метров дороги. Мы помогли с бетоном, а люди собрались и своими силами его залили, – рассказал глава администрации Барановского сельского округа города Сочи Борис Макаренко. – По округу у нас много таких мест, где мы стараемся совместно с жителями, представителями ТОС улучшать объекты благоустройства, подъезды. Делать так, чтобы было всем комфортно.

Создать благоприятные условия на дороге в Овощном переулке сочинцы планируют как раз к сезону дождей. Большая часть дождевых желобов уже уложена. До сентября сельчанам предстоит построить еще около ста метров ливневки.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]