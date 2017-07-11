Нельзя на свете без любви прожить

В Сочи торжественно прошел День семьи, любви и верности, приуроченный к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Праздник состоялся в парке "Ривьера", где состоялось чествование лучших семей курорта.

Торжественный день традиционно начался с праздничной литургии в храме Архангела Михаила, где по окончании состоялся крестный ход.

Основное же празднование в этом году началось у главного входа в парк "Ривьера", где перед собравшимися выступил духовой оркестр, исполнивший любимые всеми мелодии. На смену оркестру пришли танцевальные и песенные коллективы города, а также ожившие главные символы праздника – супруги Петр и Феврония, которые вместе с гостями совершили шествие по центральной аллее парка к дельфинарию, в котором состоялось награждение семей, а также бесплатное для всех участников шоу с дельфинами.

Всех собравшихся с Днем семьи, любви и верности поздравила заместитель главы города Ирина Романец, из рук которой благодарственные письма, ценные подарки и медали получили как молодые, так и прожившие в браке более полувека сочинские семьи.

– Мы каждый год привносим что-то новое, интересное. Сегодня пригласили семьи из всех отраслей курорта. Любое развитие города, экономических, политических, социальных процессов зависит, прежде всего, от людей, семей. И сегодня праздник посвящен именно им. Семьям, которые своим трудом, своим отношением друг к другу, своей любовью к детям прославляют наш город, – отметила Ирина Романец.

Среди награжденных присутствовали и супруги Байгот, которые отметили в этом году "золотую" свадьбу. Им была вручена символичная для этого дня общественная медаль "За любовь и верность".

– Мы прожили долгую счастливую совместную жизнь и сейчас полны энергии и оптимизма. Хотелось бы, чтобы наши дети, внуки, правнуки брали пример с нас, были верны друг другу. Любовь и терпение помогут преодолеть любые преграды, – сказала Марина Байгот.

В рамках праздника, кроме шоу дельфинов, гости также побывали на рыцарском турнире конного театра, а также бесплатно полакомились мороженым и прокатились на аттракционах.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]