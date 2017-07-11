Виват, король!

Бессменный король российской эстрады, народный артист РФ и Болгарии, обладатель многочисленных музыкальных наград и титулов Филипп Киркоров снова покорил сочинцев и гостей курорта.

Накануне артист дал представление в Муроме, на родине покровителей семьи и брака Петра и Февронии, а уже в воскресенье блистал на сцене "Фестивального". Кстати, именно любовь артиста к нашей южной столице способствовала тому, что он стал претендентом на внесение в Книгу рекордов Гиннеса в 2009 году. Дело в том, что российский певец стал единственным, кто за 20 лет выступлений на сцене "Фестивального" достиг рекордной отметки 100.

На своей страничке в инстаграме сразу после концерта Филипп написал: "И снова Сочи! И снова "Фестивальный"! Второй раз за это лето и снова аншлаг! А, вообще, за 25 лет это был мой 128 концерт в этом зале! До встречи 26 июля в том же месте, в тот же час!".

Сам Киркоров считает, что "Фестивальный" является своего рода экзаменационной площадкой для всех артистов. Выступление на этой сцене – показатель востребованности. И судя по тому, что несмотря ни на какие экономические катаклизмы сочинцы и гости курорта раскупили все билеты на шоу "Я", Филипп – в числе тех звезд, которые не меркнут со временем. Директор концертного зала Евгений Паснюк отметил, что наблюдался даже некоторый дефицит билетов.

Три часа для зрителей прошли на одном дыхании. Новые технологии, 3D-графика, компьютерные и анимационные эффекты – все это предстало перед поклонниками творчества Филиппа Киркорова. Яркий, самобытный и неповторимый Филипп Бедросович старался по максимуму удивить публику, меняя многочисленные костюмы, приглашая зрителей стать участниками фантастической и фееричной истории.

Король душевно и приветливо общался с залом, и зрители несколько раз просили артиста выйти на бис. Покидая шоу, многие признавались, что реальность превзошла все ожидания во много раз, и едва переступив порог "Фестивального" хочется вернуться и пережить эти эмоции снова. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]