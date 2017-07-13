Чтобы помнили

Золотую медаль Российской академии художеств вручили сочинскому художнику Юрию Прокатову Российская академии художеств наградила сочинского художника золотой медалью за создание социально-значимого объекта. Этот объект – мемориальный комплекс "Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, жителям села Пластунка", а художник – председатель Сочинской организации художников, член-корреспондент Российской академии художеств Юрий Прокатов.

Мемориал был открыт в 2015 году, но рассмотрение на соискание – продолжительная процедура, и вот сейчас золотая медаль нашла своего героя. Еще одним признанием заслуг Юрия Дмитриевича стала высокая оценка его деятельности руководителем города Сочи. За добросовестный труд и личный вклад в развитие муниципального образования город-курорт Сочи, высокую работоспособность, преданность выбранной профессии, а также в связи с профессиональным праздником – Днем работника культуры – в 2017 году Юрий Прокатов получил Почетную грамоту главы города Сочи Анатолия Пахомова. Это не только вдохновляющие художника награды, – это факты, подтверждающие культурную ценность современных сочинских объектов патриотического значения.

Как отметили в Сочинской организации художников, члены объединения всегда открыты для взаимодействия с городом и готовы участвовать в его инициативах, предлагая свои профессиональные ресурсы, предоставляя на выбор разнообразие творческих подходов и решений.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]