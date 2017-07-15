ОТДЫХ БЕЗ ОПАСНОСТИ

В Сочи проходит комплексное оперативно-профилактическое мероприятие "Курорт-2017" Главная задача транспортных полицейских – обеспечение безопасности отдыхающих, прибывающих на вокзалы и в аэропорт. Наш город недаром имеет статус южной столицы России, и, поддерживая правопорядок на транспортных магистралях, представители правопорядка основное внимание уделяют проведению мероприятий антитеррористической направленности, обеспечению личной и имущественной безопасности гостей и жителей курорта.

– Проверкой охвачен весь участок обслуживания, протяженность которого составляет 514 километров железнодорожного пути, профилактической обработке подвергнуты все 49 станций, а также сочинский аэропорт и Морпорт, – отмечает начальник Сочинского ЛУ МВД России на транспорте Олег Молчанов. – Ежедневно проводится инструктаж бригад пассажирских поездов и персонала станций, обеспечено информирование пассажиров через средства громкоговорящей связи о действиях при обнаружении бесхозных и забытых вещей, вызывающих подозрение.

Профессионализм транспортных полицейских позволяет выявить в потоке пассажиров "неблагонадежных" граждан – тех, для кого транспорт и места массового пребывания источник наживы. Между тем, сотрудники полиции рекомендуют быть бдительными, не оставлять свои вещи без присмотра и не доверять их малознакомым попутчикам.

– Отправляясь на отдых, мы, как правило, берем с собой ценные вещи и крупные суммы денег, – добавляет Олег Анатольевич, – любая неприятность в пути может испортить долгожданный отпуск и остаться в памяти на весь год.

Не стоит забывать о том, что в поезде и самолете нет места и любителям выпивки. Такой "весельчак" будет сразу же оштрафован или вовсе высажен из поезда на ближайшей станции.

Но не менее значимая задача полицейских на транспорте – безопасность детских перевозок. Многие родители, не имея возможности отдохнуть у моря, отправляют в лагеря отдыха своих детей. Большая часть юных курортников перевозится железнодорожным транспортом. Именно поэтому на сотрудников линейного управления ложится большая ответственность за безопасность жизни и здоровья ребят.

Елена КАТАНИДИ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]