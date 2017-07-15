Приглашение на чай

Совместное заседание комитета ГСС по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству и ученым советом ВНИИ цветоводства и субтропических культур было посвящено развитию чаеводства в Сочи.

Год назад депутаты Законодательного собрания Краснодарского края инициировали разработку и принятие краевого закона о развитии отрасли чаеводства в регионе. Он позволяет стимулировать деятельность производителей чайного листа, создает экономические условия для производства и поставки на потребительский рынок конкурентоспособного, отвечающего международным стандартам чая, выращенного на плантациях в Сочи. Кроме того, закон направлен на защиту качества и обеспечение безопасности выращенного чайного листа и чая, произведенного на территории Краснодарского края. Спустя год можно говорить о первых результатах, и они положительные.

– Сегодня у каждого хозяйства, которое занимается в Сочи чаеводством, есть принятая программа по дальнейшей рекультивации чайных плантаций. Краевой закон позволил обеспечить финансирование, которое поддерживает эти хозяйства при восстановлении чайных плантаций, – рассказал председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. – Подключена и наука, чтобы мы занимались не только рекультивацией старых плантаций, но и закладывали новые с применением современных технологий по выращиванию чая.

На рекультивацию сочинских чайных плантаций за год работы краевого закона удалось направить около тридцати миллионов рублей. Накануне три чаеводческих предприятия: объединение "Краснодарский чай", "Мацеста-чай" и "Солохаульский чай" – подписали договоры о долгосрочном сотрудничестве с ВНИИ цветоводства и субтропических культур. Ученые помогут аграриям оценить качество имеющихся плантаций, подобрать необходимую систему удобрений, дать ценные рекомендации по выращиванию сортов чая, подкрепленные научными знаниями и лабораторными опытами.

В Сочи уже началась работа по возрождению чайных плантаций, производители объединились в чайную ассоциацию. Все эти меры влияют на повышение качества собираемого чайного листа, расширение ассортимента и объемов производства чая. Такими темпами брошенные чайные плантации скоро отойдут в прошлое, и курорт вернет себе былую славу чайной столицы России.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]