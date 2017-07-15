УДАРНОЕ ЗОЛОТО

Сочинка Анастасия Шамонова стала чемпионкой первенства Европы по боксу. Победительницу чествовали накануне в сочинской администрации.

За плечами у скромной сочинской девушки, занимающейся вот уже почти 7 лет совсем не женским спортом, множество соревнований и побед. Настя, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №3, четырежды становилась победительницей первенства России и первенства мира. Победа же в первенстве Европы стала для Шамановой третьей – из Болгарии девушка уехала с золотом в весовой категории до 75 кг.

– Было несколько соперниц, я провела два боя. Первый бой был с ирландкой, который я закончила досрочно в третьем раунде. А финальная встреча была с украинкой. Его я выиграла по баллам, – сказала трехкратная победительница первенства Европы по боксу Анастасия Шамонова.

Кроме Насти в этой же весовой категории серебро взяла еще одна представительница Кубани Екатерина Молчанова, а среди девушек 15-16 лет две серебряные медали завоевали россиянки Нуне Асатрян и Виктория Бирева. Таким образом, по итогам турнира Россия стала первой в командном зачете среди юниорок.

Впереди у Анастасии Шамоновой упорные ежедневные тренировки – нужно готовиться к чемпионату мира, который пройдет осенью в Индии, а самая главная цель, по словам тренера Карена Карапетяна, это молодежные Олимпийские игры в Аргентине в 2018 году.

Все молодежные спортивные выезды производятся при поддержке городской администрации. Именно здесь юную чемпионку и ее тренера наградили почетными грамотами и денежным призом.

– Это очень хорошо, что наша молодежь из олимпийской столицы выходит на высокий спортивный уровень. Мы надеемся, что именно они – будущие олимпийские чемпионы. Это хорошо и для города, и для самих спортсменов, и для подрастающего поколения, – сказал заместитель главы города Сочи Эдуард Волков.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]