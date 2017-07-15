ИЮЛЬ МАНИТ В ПРОХЛАДУ ЛЕСА

Сочи входит в первую тройку самых популярных у туристов городов и курортов в 2017 году по статистике аналитического агентства "ТурСтат". В ТОП-10 вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Ярославль, Кисловодск и Вологда. Наш город опередили только Москва и Санкт-Петербург. Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения за первые шесть месяцев 2017 года. По прогнозам, в 2017 году внутренний туризм в России вырастет на 4-5% по сравнению с прошлым годом.

У Сочи есть хорошие новости для активных туристов – на курорте "Горки Город" открылись все эко-маршруты летнего сезона. Маршруты пролегают в горах на высоте от 960 до 2200 метров над уровнем моря. Реликтовый лес, спрятанные за холмами альпийские луга, где растет белоснежный рододендрон, водопады Медвежий и Поликаря теперь досягаемы благодаря оборудованным тропам. Опробовать маршруты, спланированные, в том числе и для туристов с небольшим опытом, можно будет в течение всего лета и в бархатный сезон – до начала октября. В разгар лета склоны всесезонного курорта "Горки Город" наконец освободились от снежного покрова и стали доступны для пеших туристов. Лишь в самом "сердце" гор – в зоне "Цирк-2" и в чаше водопада Поликаря, снег будет лежать до конца месяца. Подготовка троп для эко-маршрутов завершена, и они уже принимают первых гостей. АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА

Зона Альпийских лугов является частью Национального сочинского парка. Помимо краснокнижных растений, по пути следования можно встретить древние ацангуары, доставшиеся нам в наследство от раннего средневековья. Эти сооружения из необработанных камней носили функцию загонов для скота, который здесь пасли горные племена. На карте курорта есть обозначения с расположением ацангуаров.

Тропа пролегает на высоте 1900-2200 м, ее протяженность – 3000 м при перепаде высот 150 м. Один из самых сложных маршрутов, время прохождения которого составляет 1,5 часа. Чтобы начать пешее путешествие, необходимо подняться по главной канатной дороге на отметку 2200 м над уровнем моря, далее от верхней станции канатной дороги двигаться по указателям "эко-маршрут "Альпийские луга"". На маршруте оборудованы две беседки, в которых можно передохнуть, перекусить или укрыться от непогоды. Несмотря на жаркое горное солнце, на высоте бывает прохладно, поэтому следует взять с собой теплую одежду и непромокаемые ветровки.

ВОДОПАД МЕДВЕЖИЙ

Эко-маршрут на водопад Медвежий располагается на высоте от 1970 до 2050 метров рядом с уникальной климатической зоной "Цирк-2". Увидеть водопад можно только летом, когда происходит таянье большого снега. Талая вода и является основой природного объекта. В зоне маршрута расположена красивейшая долина рододендронов.

Протяженность тропы составляет около 500 м при перепаде высот 80 м. Время прохождения – около 30 минут. Маршрут средней сложности и предназначен для людей с разным уровнем физической подготовки. ВОДОПАД ПОЛИКАРЯ

Водопад Поликаря, также известный как "Штаны" за раздвоенную форму, считается одним из самых высоких водопадов в Европе. Высота падения его водных струй – почти 70 м. Он расположен в зоне субальпийских лугов на отметке между 1450 м и 1600 м на склоне хребта Аибга. Рядом находится снежник, который не тает почти круглый год. Даже в июне-июле рядом с водопадом Поликаря лежит снег. Ручей Ржаной, который и образует водопад, вытекает из снежника в зону "Цирк-3" и затем впадает в реку Мзымта.

Протяженность эко-маршрута на водопад Поликаря от канатной дороги составляет около 800 м. Время прохождения маршрута – 15-20 минут в одну сторону. Несложный маршрут, который можно преодолеть всей семьей – с детьми, бабушками и дедушками. РЕЛИКТОВЫЙ ЛЕС

Маршрут проходит в среднегорной зоне буковых лесов. Чистый воздух и уютные беседки для отдыха с панорамным видом на горы. Здесь встречаются растения-эндемики Западного Кавказа, которые невозможно встретить больше нигде на нашей планете. Многие из них занесены в Красную книгу России.

Тропа проходит на высоте 1400-1500 м, ее протяженность – 900 м при перепаде высот 50 м, время прохождения – 1 час. Но прогулка может и затянуться. Здесь есть свои "бонусы", ради которых не жалко задержаться. Например, кусты ежевики. Для тех, кто решил разнообразить свои будни пешей прогулкой, курорт "Горки Город" хранит практически в каждом уголке леса эти сочные ягоды. Второй приятный момент – это беседки, в которых можно пообедать, и широкие пеньки, на которых можно передохнуть, хотя маршрут несложный и прогулка пройдет с легкостью.

Анна МАРТЫНОВА. ВАЖНО: Перед посещением эко-маршрутов настоятельно рекомендуется ознакомиться с правилами посещения на официальном сайте "Горки Города". Для подъема на эко-маршруты необходимо приобрести экскурсионный билет на канатную дорогу в кассах курорта до соответствующей отметки. Посещение эко-маршрутов бесплатное, они открыты для туристов ежедневно с 10 до 16 часов. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]