ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ПОЛЁТ "ЧЕРНОМОРСКОЙ ЧАЙКИ"

"Черноморская чайка" вновь расправила свои обворожительно белоснежные крылья над Сочи. В двадцать второй раз эти Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике прошли в детско-юношеской спортивной школе №1. Более двухсот участниц из двадцати пяти городов боролись за кубки, медали, грамоты, ценные призы.

Заметим, что "Черноморская чайка" – соревнования не только с давней, но и с богатой историей. С них начинали путь в большой спорт олимпийские чемпионки Светлана Хоркина, Елена Замолодчикова, победительница первенства Европы 2014 года в командном зачете и в упражнении на брусьях Дарья Скрыпник из Краснодара…

Их преемницы, собравшиеся теперь на олимпийском курорте, горели желанием подтвердить, что в ближайшем будущем намерены продолжить славные спортивные традиции отечественных граций.

И соперничество кипело нешуточное. Острая борьба развернулась среди двадцати пяти юных гимнасток, выступающих по программе второго спортивного разряда. Здесь на помост вышла третьеклассница из Сочи, воспитанница ДЮСШ №1 Елена Чурсина. Два месяца назад она стала сильнейшей в первенстве Краснодарского края, победив в личном зачете, в вольных упражнениях и на брусьях. И вот – новый успех, теперь уже всероссийского масштаба. Елена выступила ровно и уверенно, справившись с волнением и безукоризненно выполнив наставления своего тренера Светланы Коротковой. Соперницы так и не смогли настичь сочинку, впервые на этих соревнованиях взошедшую на верхнюю ступень пьедестала почета.

В младшей группе перворазрядниц представительницы Краснодарского края оказались вне конкуренции, заняв весь пьедестал. Первого, второго и третьего мест добились соответственно Елизавета Ус из Краснодара, Екатерина Пушкина из Армавира и Дарья Ляпунова из Славянска-на-Кубани. В ведущей группе завершила турнир сочинка Елизавета Иванова – ученица тренера Валерия Линькова. И это несомненный успех, ведь призы здесь оспаривали почти полсотни девушек.

Вскоре они с огромным интересом наблюдали за тем, как технически красиво, грациозно выполняют весьма сложные упражнения гимнастки, выступающие по программе кандидатов в мастера спорта. Практически безошибочно удалось справиться с программой Александре Юдиной из Тулы и Софье Корних из Краснодара, что единодушно признали в своих оценках судьи. В общем, у Александры – золото, у Софьи – серебро.

А главными триумфаторами соревнований на этот раз оказались представительницы Армавира – мастера спорта России Алёна Чернова и Виктория Ковшова. Безупречно, в стиле легендарной Людмилы Турищевой, выступили они на всех снарядах, показав универсальную подготовку и свои, несомненно, далеко идущие перспективы. В результате Алёна – абсолютная победительница "Черноморской чайки"-2017, а Виктория в абсолютном первенстве стала второй.

С этим успехом их поздравил главный судья соревнований сочинец Владислав Силуянов. Главным арбитром он был и на всех предыдущих турнирах "Черноморской чайки", что, конечно, не могло не остаться незамеченным: Владиславу Сергеевичу вручен нагрудный знак "За заслуги", учрежденный президиумом Федерации спортивной гимнастики России.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]