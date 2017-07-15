НА СЦЕНЕ – МЭТРЫ И НАЧИНАЮЩИЕ

19 июля в Сочи стартует музыкальный фестиваль Дениса Мацуева "CRESCENDO". Ежегодный музыкальный форум пройдет на сцене Зимнего театра. За время своего существования фестиваль завоевал широкое всероссийское и международное признание, стал гордостью российской музыкальной культуры и брендом, символизирующим лучшие достижения современного русского исполнительского искусства.

Программа фестиваля в этом году необычна: с одной стороны, она традиционно представлена именами маститых музыкантов, с другой стороны – насыщена выступлениями ярчайших представителей юного поколения, необычайно талантливых и уже достойных выступать на одной сцене с мэтрами.

В первый фестивальный день на одной сцене встретятся победитель XVI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" Тимофей Яхнов (гобой), лауреат Первого международного конкурса Grand Piano Competition, молодой виртуоз Иван Бессонов (фортепиано), стипендиатка Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Екатерина Корнишина (флейта) и, конечно же, сам арт-директор музыкального фестиваля "CRESCENDO" – Денис Мацуев (фортепиано).

20 июля в симфоническом гала-концерте, совместно с Денисом Мацуевым примут участие молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов, стипендиаты различных фондов поддержки искусства: самый юный участник Всероссийского открытого конкурса юных талантов "Синяя птица", покоривший многомиллионную аудиторию – пятилетний пианист Елисей Мысин, победитель в категории "Открытие года в классической музыке" в рамках Российской национальной музыкальной премии Ростислав Мудрицкий (баян), победительница телевизионного конкурса "Синяя птица" Софья Тюрина (саксофон), и обладательница III премии XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского – Александра Конунова (скрипка).

В завершающий день фестиваля, 21 июля, состоятся долгожданные премьеры. В джазовом шоу "Классика и джаз" примут участие друзья и постоянные партнеры по сцене Дениса Мацуева: Борислав Струлев (виолончель), Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Полина Орбах (вокал), Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные). Неожиданным станет участие в таком "солидном" шоу лауреатов телевизионного конкурса "Синяя птица" Софьи Тюриной (9 лет, саксофон), Ростислава Мудрицкого (13 лет, баян) и Екатерины Филимоновой (10 лет, ударные).

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